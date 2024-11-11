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立委質疑水電預算暴增 原民會：政院允提高

中央社／ 台北11日電

有藍營立委今天質詢表示，原民會水電費預算由原本新台幣100多萬元、114年度卻暴增3倍多。原民會說明，往年水電費支出皆逾300萬元，今年因行政院提高水電費預算才足額編列。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。

國民黨立委牛煦庭提到，原民會編列「促進原住民文化傳播及教育權益」預算增加1400多萬，增加支出卻是貼補人事費用；不反對加薪，但應該確認名目。

國民黨立委黃建賓質疑，原民會水電費預算編列暴增3倍餘，113年度約100多萬元，114年度為300萬、400萬元。

民眾黨立委黃國昌則針對113年度預算執行報告質詢，指前主委夷將．拔路兒Icyang Parod花145萬公帑「出個人專刊」；甚至從辦理原住民族人口基礎資料庫規畫及建置研究100萬預算中勻支38萬4000元。

黃國昌也提到，113年度預算執行中有1項「申請開設英語一對一課程」，用原民會業務費，合計8周16次、每次2500元，花了4萬元，讓「台灣的公務員看了都羨慕」；認為原民會預算完全沒有控管、檢核的機制。

原民會主委曾智勇答詢表示，會檢討113年度預算執行情況，也會送審計單位檢討，有錯改正、不會再發生。

關於英語課程一事，原民會補充說明，本件是原民會同仁受澳洲政府邀請前往澳洲，考量該行程主要是參訪澳洲原住民行政機關、學術單位、NGO及部落，對於未來推動2國原住民族交流將有很大幫助，經簽准以公假前往，參訪費用由澳方支應。

原民會說，由於該員已有一段時間未從事國際事務工作，為加強其英文程度，因此經簽准透過短期英文學習，提升會話能力，以利參訪過程中能獲取最大成效；相關檢討會有書面報告提供委員。

至於水電費暴增的情況，原民會表示，其實過去電費平均都在300萬元以上，不足則是由其他預算流用勻支；今年行政院提高水電費預算額度，因此才足額編列。

原住民 水電 行政院

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