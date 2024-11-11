端木正獨董回捐若涉對價議員要求追回 北市曝今檢廉來調資料

民眾黨主席柯文哲涉政治獻金案，民進黨議員林延鳳質疑，柯文哲任內聘端木正任富邦獨董，依規端應將分紅利潤4百多萬回捐市府或公益單位，但若端木正捐給柯文哲的民眾黨、或他自己的扶輪社，是否涉對價性，要求追回。

財政局長胡曉嵐透露，檢調今天有來調取資料，都會依法配合調查。

柯文哲政治獻金疑雲，目前檢調還在調查，林延鳳今天在議會財政部門質詢問財政局長胡曉嵐，前市府富邦獨董端木正的捐款回捐，三年任內算領了1037萬元，分紅利潤422萬元依照規定必須要捐出，之前也有其他議員爆出端將部分捐給他的扶輪社，財政局有無掌握？

胡曉嵐表示，依照約定及獨董的承諾，必須要將捐款明細提供給財政局。議員追問捐到哪裡？有沒有捐給扶輪社？胡僅表示，依照規定獨董必須贈給本府或與公益相關。

林延鳳質疑，如果端木正捐贈的單位是他自己的扶輪社，是否符合公益單位規定？是否有對價關係？胡表示都有掌握。

胡也透露，今天早上司法單位有來要求調取公文，財政局會來提供，會盡快，因為資料非常多，財政局會盡快提供。另外上周五政風單位也有來調取資料，財政局會將相關的捐款對象與資料提供，目前正在調卷因資料很多還在調卷中，議員質疑市府速度太慢。

胡曉嵐表示，依照個資法規定，端木正的所得資料無法提供明細，不過政風及司法單位都有來調資料，財政局會提供。

林延鳳要求，如果發現端木正捐到不應該捐的單位應該要求返還？如果端木正過去的捐贈對象或與柯文哲有對價關係，任何人社會大眾無法接受，該給的資料要給，該追回的錢要追回來。胡曉嵐表示，市府每年一度檢查時，都有依照能查到的相關資料查核，是符合相關規範。