國民黨130周年黨慶文創小物出爐 推限量車輪餅
國民黨130周年黨慶與全國黨代表大會將在11月24日登場，國民黨今公布黨慶文創小物，包括飛行外套、鴨舌帽、手機吊繩、氣泡水、手搖杯提袋等，秘書長黃健庭表示，秉持「國際、團結、年輕、日常」原則，展現國民黨青年創意，盼支持者以實際行動支持國民黨。
國民黨今舉行記者會指出，文創小物將在11月24日黨慶當天首賣，之後再於電商中心持續販售。發言人楊智伃表示，過去國民黨因黨徽形狀，一直被網友稱為車輪黨，24日全代會活動，將推出限量的特製車輪餅，上有黨徽與130字樣，只有130周年黨慶當天才吃得到。
黃健庭表示，今年是國民黨創建的第130年，西元1894年，總理孫中山跟一群基督徒在檀香山李昌牧師家中，手按聖經，創立興中會。經過革命先烈們百折不撓，經歷17年10次的失敗，終於創建中華民國。走過130年的國民黨，經歷風雨困難，創造舉世聞名的經濟與政治奇蹟，為中華民國、台灣做出不可磨滅的貢獻。
黃健庭表示，今年全代會特別結合130週年黨慶，以嘉年華的方式邀請黨代表及國外使節媒體一起回顧過去，展望未來，保證今年的全代會非常的精彩。
國民黨副發言人鄧凱勛說明，小物的設計理念都是日常可用，包括流行的老花風設計的購物紙袋，以及有浪花圖案的筆記本，筆記本上的1894文字，還是用興中會當年在檀香山設立時當地報紙上的字樣；浪花則有多重意向，除了呈現國民黨老幹新枝的強盛，凸顯國民黨在推動民主化浪潮上的努力；氣泡水則希望大家一同為中華民國加油打氣，也表示大家很氣民進黨，要一起來監督。
楊智伃說明「Fight Together」飛行外套設計細節，包括手臂上設置實用性高的粘扣帶，可自由更換標章樣式；拉鍊內則設計「Republic of China」字樣，讓大家把最愛的中華民國放在內心深處；外套背面則有國花刺繡與1894、KMT字樣。
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