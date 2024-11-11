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美大選落幕 江啟臣啟程訪美法 首站佛州將拜會國會議員

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影
立法院副院長江啟臣。記者潘俊宏／攝影

美國總統大選落幕，立法院副院長江啟臣昨天晚間啟程出訪美國，展開美國、法國出訪行程，預計美國時間11月11日上午抵達佛羅里達州，出席北美洲台商聯合總會活動，將會晤美國聯邦眾議員及當地政要；江啟臣停留美國2天後隨即前往法國，與法國議員對話交流。

江啟臣表示，今年「北美洲台灣商會聯合總會第37屆第二次理監事聯席會議」在美國佛羅里達州羅德岱堡市舉辦。主辦單位之前就有邀請，適逢美國大選結束，他將利用此行程，會晤美國聯邦眾議員，並與美國各界交換意見，瞭解美國當地對選舉結果的看法及對台灣可能的影響。

江啟臣在美國短暫停留2天後，隨即轉往法國與立法院法國訪問團成員會合。江啟臣擔任訪問團團長，團員有民進黨立委林楚茵、民進黨立委邱議瑩、國民黨立委柯志恩、國民黨立委張嘉郡以及民眾黨立委林憶君。

江啟臣指出，此代表團是法國參議院與立法院國會外交交流制度化的展現，過去兩年雙方已累積互來互訪之經驗，透過定期性、不間斷的互訪機制，建立互信與合作的對話平台。

江啟臣說，台、法雙方將針對國際組織參與、假訊息之因應等議題交換意見，共同尋求未來雙邊更多的合作機會。他相信透過國會外交的力量，可以結交更多國際友人，讓他們瞭解台灣民眾的熱情與真誠，未來在國際上繼續為台灣發聲。

江啟臣 法國 美國大選

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