川普未邀龐培歐入閣 學者：抗中保台戰略不復存在

美國總統當選人川普日前表示，不會邀請前國務卿龐培歐和曾任駐聯合國大使的海理入閣。清華大學兼任助理教授何志勇指出，川普拒絕龐培歐入閣的理由眾說紛紜，實情恐怕只有當事人知道。但是否也同時對外傳達了訊息：川普第一任期「抗中保台」的戰略方針，將不復存在。

何志勇指出，龐培歐是軍人出身，從商轉政，選上眾議員，2016年川普上台後先後提拔他為中情局長、國務卿，一度傳出要角逐2024年共和黨總統候選人提名。龐培歐在任內曾公開表示「台灣非中國一部分」，呼籲「中國人民改變共產黨」；卸任後訪台接受中央社專訪，則稱台灣展現「一個自由中國」（a free China）所能展現的成就，這非常符合台灣的「政治正確」。尤其，「自由中國」是二戰時期，美國對中華民國政府的稱呼。

何志勇說，過去美國最反共的是共和黨籍的尼克森（Richard Nixon），但選擇破冰去北京見毛澤東的也是尼克森。要是尼克森不是因為「水門案」辭職下台，恐怕也輪不到民主黨籍的卡特總統和「自由中國」中華民國斷交，並與中共建交。政治很現實，國際政治更現實。

政大外交系教授黃奎博表示，民進黨政府積極邀請川普前朝官員訪台，未必不知道他們與川普間的恩怨情仇，但一方面押寶、賭一把，另一方面以此大內宣，營造美國大力抗中保台的印象，有利內部政治操作。