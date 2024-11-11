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監委查陳啟昱落跑 監院：調查防逃機制不必過多聯想

中央社／ 台北11日電

前台鹽綠能董事長陳啟昱涉犯弊案落跑，監委立案調查檢、院有無失職，引發外界聯想。監察院今天表示，調查重點在於防逃機制，與其偵查內容毫無關聯，監察院長陳菊也絕無所謂的干涉或縱容。

監委王美玉、葉大華7日表示，陳啟昱涉犯重大弊案落跑，院檢雙方遭質疑未實施科技監控、延遲開庭，縱容犯罪，傷害司法正義，檢方與法院有無失職，已申請自動調查。

但檢青檢改8日發表聲明，強烈譴責監察院明目張膽對偵辦個案進行干預、干擾，呼籲監察院立即停止干預辦案。台南地檢署9日指出，仍全力偵辦相關不法案件，期盼給檢察官不受干擾的辦案空間。

監察院透過新聞稿表示，針對台鹽綠能案件，最近有監委提出自動調查，要看台南院、檢雙方是否在過程中有所疏失，以致有犯罪嫌疑人陳啟昱脫逃一事，引起外界不必要的聯想。

監察院說明，監察院為憲政機關，一向依循憲法、監察法、監察法施行細則行使職權，而陳菊也絕對尊重監委獨立行使職權的權力，絕無所謂干涉或縱容的情形。

監察院強調，對於如何加強防逃機制，避免犯罪嫌疑人脫逃的情事發生，監察院非常重視，曾前後查過6個案，糾正4案，也將這項議題列為本年度行政院巡察的重點之一。

監察院解釋，這次監委提出自動調查，重點在於防逃機制，與其偵查內容毫無關聯，外界沒必要做過多揣測與聯想。

至於調查時機是否恰當，有無涉及監察法施行細則第27條情事，監察院表示，監察院內自有內控機制，待釐清相關人、事、內容後，自會有清楚的處理。

機制 監察院 陳啟昱

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