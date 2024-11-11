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柯文哲捲京華城案...涉貪收賄遭裁准延押 柯律師團：不抗告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城案，柯文哲律師團回應對於法院裁准延押「不抗告」。記者林俊良／攝影
台北地檢署偵辦京華城案，柯文哲律師團回應對於法院裁准延押「不抗告」。記者林俊良／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案，被控圖利、違背職務收賄罪，台北地檢署聲請延押柯獲准。今天是延押抗告救濟最後一天，柯文哲的律師團今下午1時許指出「不抗告」。

柯文哲的律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義於柯文哲被裁准延押，今天中午1時許回應「不抗告」。

「鏡週刊」11月5日報導「柯收錢地點曝光」，直指法院延押裁定理由中，柯涉在2022年11月1日在市長室收受1500萬元賄款，並命橘子記錄在ＵＳＢ密帳中。北檢一貫立場，不予評論無法證實。

柯文哲的律師鄭深元、蕭奕弘、陸正義同日發聯合聲明，對於鏡週刊報導加以澄清「應推定為無罪」，還自清均嚴格遵守偵查不公開之規範，對於延押裁定是否抗告，尚待與柯文哲討論再行決定。

台北地院今年9月2日裁定柯文哲無保請回，檢方不服抗告，台灣高等法院認柯積極介入京華城案，撤銷無保請回發回重審；北院法官呂政燁9月5日裁定柯聲押禁見，檢方日前聲請延押，法官呂政燁柯本月1日裁准自11月5日起延長羈押2月並禁止接見通信。

京華城案 律師 柯文哲

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