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Taiwan+稱川普重刑犯又不利柯文哲 民眾黨團要求立即下架

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國前總統川普確定重返白宮，公視委外記者提到川普時稱其為「重刑犯」。取自立委王鴻薇臉書
美國前總統川普確定重返白宮，公視委外記者提到川普時稱其為「重刑犯」。取自立委王鴻薇臉書

有關公共電視「TaiwanPlus」近期報導，美國總統當選人川普是「重刑犯」，民眾黨立法院黨團副總召吳春城今天說，公視嚴重違反新聞中立及無罪推定原則，甚至選用民眾黨主席柯文哲上銬畫面為主照，自己已經發文給文化部及公視，要求立即撤下相關新聞照片。

根據TaiwanPlus美國總統大選系列報導，共和黨候選人川普（Donald Trump）涉及刑事定罪，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）可能是第1位女總統，引發不少社會批評聲浪，目前已將該則報導暫行下架。

吳春城今天透過新聞稿指出，公共電視違反新聞中立事件接二連三，除了近期將川普稱為「重刑犯」引發爭議，其網站宣傳賴政府打擊腐敗，竟然在「台灣打擊貪腐」的精選主題，選用柯文哲上銬畫面作為主照，嚴重違反媒體新聞中立及無罪推定原則，民眾黨團要對公視予以譴責。

吳春城說明，自己已經發文給文化部及公共電視文化事業基金會，要求立即撤下柯文哲上銬照片與不當新聞，同時要針對此事做出書面說明。

吳春城再指，對於基隆市長謝國樑罷免案的「拆樑行動」，身為公廣集團的公視違反新聞中立，先前以完全不符比例的報導內容，形同是在宣傳、支持「罷樑」，因而遭到質疑與批判，最近在英文頻道TaiwanPlus又被發現，記者竟然以「重刑犯」稱呼美國總統當選人川普。

吳春城表示，TaiwanPlus網站宣傳賴政府打擊腐敗，竟然在「台灣打擊貪腐」的精選主題項目，選用柯文哲上銬照片當作首圖，內容一面倒都是柯文哲案，還有不利於柯文哲的相關新聞，完全凸顯出標榜「全民的公共電視台」，已經淪為當權者打擊政敵的大外宣工具。

吳春城認為，公共電視違反新聞中立、新聞專業已經不是一次兩次，顯然是內部新聞控管出現大問題，違反當初成立公共電視的立意與初心，因此除了要求公視立即下架不當新聞圖片，同時也發文給文化部及公共電視文化事業基金會，要求相關單位提出檢討改進措施。

民眾黨立委張啓楷也說，Taiwan Plus上線不過三年多，標榜首個向國際觀眾「宣揚台灣」的英語影音新聞節目平台，最近卻以「台灣打擊貪腐」為精選主題，淪為當權者打擊政敵的大外宣工具，希望公視能夠盡速自律改正，不要變成媒體負面教材。

張啓楷表示，Taiwan Plus網站宣傳賴政府肅貪，其中在「台灣打擊貪腐」（Taiwan Corruption Crackdown）精選主題，首圖選用柯文哲上銬照片，內容滿滿都是柯文哲案相關新聞，呼籲Taiwan Plus應該以處理川普新聞的同樣標準，立即下架與柯文哲相關的影片。

張啓楷質疑，公視是公廣集團的重要成員，新聞製播應該做為所有媒體楷模，不能淪為綠媒或政黨打手，尤其Taiwan Plus作為國際媒體，對外發聲怎能無視新聞專業、違反無罪推定原則，民進黨想要藉由抹黑柯文哲，凸顯政府打擊貪腐宣揚台灣，反而暴露執政當局用司法手段打擊在野黨。

公視 吳春城 柯文哲

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