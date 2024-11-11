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賴總統充當道具助手 秀虱目魚娃娃介紹台南早餐菜色

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴清德總統11日接見國際青年大使與農業青年大使時，也發生一起有趣的幕後花絮，在一名農業青年大使現場拆解虱目魚娃娃，逐一介紹台南早餐菜色，賴總統主動當起稱職的「道具助手」，除了站在大使身旁幫忙拿零件，更將伸手展示魚頭、魚腸、魚肚等部位，兩人相互配合默契十足，精彩介紹引來現場掌聲、笑聲不斷。

賴清德11日於總統府接見「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團。農青大使凃欣儀以虱目魚娃娃作為食農教育教材，並拆解娃娃，逐一介紹虱目魚各部位在台南早餐中扮演的角色。

凃欣儀一手持麥克風解說，一手要抓數組虱目魚零件，賴清德見大使有些忙不過來，便主動擔任起「道具助手」，除了站在凃欣儀身旁幫忙拿零件，更將伸手展示魚頭、魚腸、魚肚、魚皮、魚柳、魚骨等各個部位，兩人相互配合默契十足，引來現場掌聲、笑聲不斷。

凃欣儀介紹完畢後，賴清德更加碼補充虱目魚鱗的美容功效，以及「虱目魚」命名起源，是來自平埔族族語，形容虱目魚在陽光照耀下閃閃發亮的樣子；也有另一說是源自鄭成功來台後，看見虱目魚便問「這是『什麼魚』」，而後才演變為「虱目魚」的名稱。

賴清德 農業 食農教育

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