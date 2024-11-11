曹興誠：台灣自主是美國重大利益　不因換總統就拋棄

美國總統當選人川普不邀友台立場鮮明的前國務卿龐培歐與前駐聯合國大使海莉入閣，聯電創辦人曹興誠今天說，川普不可能讓台海戰爭發生，畢竟台灣的獨立自主、台灣海峽的中立，是美國的重大利益，沒理由換總統後就拋棄，這不可能。

曹興誠上午偕同多名律師舉行國際記者會，宣布對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華提出刑事自訴，指控兩人違反中華民國「刑法」第305條，涉犯「恐嚇危害安全罪」，今天將委請律師至台北地院提告。

現場媒體問道，曹興誠如何看待友台官員未能加入川普內閣，是否影響美國挺台力道？曹指出，美國兩大政黨共和黨、民主黨的唯一共識就是圍堵中國，不讓中國繼續擴張，危害美國國家地位，或許川普講話不好聽，但在維護美國利益上態度應該相當堅決。

曹興誠指出，川普對任內世界未有戰爭感到自豪，上任後也對烏克蘭、中東戰事有所關心，也絕對不會讓台海戰爭發生，「我們要相信台灣的獨立自主、台灣海峽的中立，是美國的重大利益，也是自由世界的重大利益，沒理由換總統後就拋棄自身的重大利益，這是不可能的。」

曹興誠認為，台灣人要有信心，知道自己的重要，同時也要團結，假使美國、歐洲願意幫忙，但自己卻不幫自己，要去跟中國統一、搞大中國民族主義，或違反世界走向民主自由潮流，人家怎麼幫你？這變成自作孽不可活，一定要堅決自身的主權獨立、大家團結，自助才有人助，這是應有認知。

與會的律師鄭文龍認為，川普上任後應會加強台美關係，首先，川普早在第一任時就展開對中國的經濟制裁，任內也出售先進武器給台灣，能看出川普政府強化對台灣的武器供應，第二是通過台灣旅行法，並拍板一連串友台法案，因此預期川普上任後雙方合作會更加強、更鞏固台海安全。