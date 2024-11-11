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蓬佩奧未入閣影響美挺台力道？綠：不影響對台肯定

中央社／ 台北11日電

共和黨總統當選人川普不邀請挺台的前國務卿蓬佩奧入閣，外界擔憂美國挺台力道。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，不論各國政局有所更迭，都不會影響台灣被各國的肯定，對台灣的實力也要有信心。

川普（Donald Trump）10日在個人社群媒體貼文，公開指不邀請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣，引起美國政壇議論。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於力挺台灣的蓬佩奧沒有入閣，是否擔憂美國挺台力道等議題，作相關說明。

吳思瑤說，無法評論美國新任總統未來的人事布局，但針對台美關係，各界要有深切的期待與高度的自信，因為台灣這幾年的經濟實力越來越強大，世界都需要台灣，且台灣對於和平的貢獻，也深受民主同盟國家肯定。

吳思瑤說，不論世界各國的政局有所更迭，都不會影響台灣被各國肯定與需求的重要性，不管日本、美國內部政局有一些交替的關鍵時刻，都希望台灣站穩腳步，對內也不需要過度擴散、製造很多動亂或恐慌的言論，大家對於台灣的實力要有信心。

媒體追問，對於日本政府召開臨時內閣會議，石破茂內閣總辭。吳思瑤說，希望日本政局能夠早日安定，台日友好也不會受到任何因素干擾。

另外，媒體詢問，公視負責經營的TaiwanPlus日前處理美國大選新聞時，提及川普是被定罪的重刑犯引發爭議，在野黨立委也有所批評，表達要廢掉TaiwanPlus。

吳思瑤說，TaiwanPlus這幾年代表台灣的立場在世界發聲，有相當的成效，立委審查預算時都可以提出挑戰與專業對話，行政部門也要針對立委質疑好好回應，但對於任何報導內容，不宜用政治力卻介入，民進黨團也不會干預報導內容，這是最起碼的紅線。

吳思瑤 日本 美國大選

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