快訊

立院財委會再爆肢體衝突！朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

可能入監！誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 國民黨中常委邱素蘭判4月定讞

慶祝建黨130週年 國民黨全代會販售限量黨徽車輪餅

中央社／ 台北11日電

國民黨將在24日舉辦全代會慶祝130週年黨慶，今天舉行記者會發布黨慶文創小物。國民黨發言人楊智伃指出，過去很多網友笑稱國民黨黨徽像車輪，國民黨決定將黨徽與台灣特色小吃車輪餅結合，在全代會現場販售限量黨徽車輪餅。

今年適逢國民黨建黨130週年，國民黨預計在11月24日舉辦130週年黨慶，同步於桃園國際會展中心舉辦全國代表大會。國民黨秘書長黃健庭、發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等人，今天在國民黨中央黨部舉行記者會，發布130週年黨慶文創小物。

黃健庭表示，走過130年的國民黨，經歷風雨困難，創造舉世聞名的經濟及政治奇蹟，為中華民國、特別在台灣，做出不可磨滅的貢獻，當然也曾遭遇失敗，但是卻永不放棄，要繼續奮鬥不懈，讓中華民國再次迎向榮耀。

黃健庭指出，為紀念建黨130週年，今年國民黨全代會要結合黨慶辦理，用嘉年華的方式，邀請海內外黨代表及外國使節、媒體，一起來回顧過去、展望未來，也藉機凝聚黨內共識，展現團結。相信這次全代會，國民黨會用全新氣象，呈現在民眾面前。

黃健庭表示，國民黨是一個永遠跟人民站在一起的政黨，他認為對國民黨的認同，不只在理念政策上，更要落實在生活當中。這次全代會，國民黨秉持著國際、團結、年輕、日常的重要理念，設計很多文創小物，期待支持者以行動支持國民黨，讓國民黨的理念與每個人生活結合。

楊智伃、鄧凱勛等人也在記者會現場秀出黨慶文創小物，包含有國民黨意象的紙袋、印有創黨年分的筆記本、手機吊繩、飛行夾克、帽子、飲料提袋及徽章，而最引人注目的則是在全代會現場限量販售的車輪餅。

楊智伃指出，過去國民黨常被網友笑說黨徽很像車輪，而車輪餅是台灣非常有特色的傳統小吃，就決定將黨徽與車輪餅結合。這次在全代會現場，也特地邀請創意的車輪餅攤位，現場販售限量的車輪餅，車輪餅上會印有國民黨黨徽及130週年紀念章。所有130週年的文創小物將在全代會上開始第一波販售，未來將在國民黨的電商平台上繼續販售。

國民黨 文創 黃健庭

延伸閱讀

立院財委會再爆衝突 朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

議事錄大戰開打 綠列財劃法4審查瑕疵點名韓國瑜處理

有罪！國民黨中常委邱素蘭誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 判4月定讞

朝野為財劃法又對罵 綠委王世堅未參戰引注目

相關新聞

川普不邀龐培歐入閣 吳思瑤：要對台美關係有高度自信

美國總統當選人川普宣布不邀友台立場鮮明的前國務卿龐培歐與前駐聯合國大使海莉入閣，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國人...

罷免戰涼掉了…民進黨派系寧可集中火力布局地方初選

國會改革爭議促使藍綠高度對立，更一路衍生釋憲戰、罷免戰，甚至罷免潮，然而，隨著基隆市長謝國樑罷免案遭否決，加上國民黨團有意修法提高罷免難度，民進黨內早對罷免潮沒了指望，畢竟縣市長選戰初選在即，提早布局，擴大勢力版圖，比罷免利益來得實際。

【專家之眼】再次被玩弄於股掌之上的藍白兩黨？

行政院長卓榮泰於7日邀請立法院朝野黨團幹部至行政院溝通，針對114年度中央政府總預算案無法付委的的三點爭議，達成共識；8...

【專家之眼】川普衝擊的風險

此次美國總統選舉川普大勝，還加上參眾兩院、州長及普選票都過半，形同韓國瑜旋風，9位大法官中還有6位是川普上一任期時任命，...

【總編開箱】川普對龐培歐亮紅牌 賴政府打美國牌的成本激增

川普重新入主白宮，他的非典型政治人物風格，在第一批人事案中就一覽無遺。相較於其他政治領袖宣布人事的「正面表列」，川普對前國務卿龐培歐與前駐聯合國大使海理採「負面表列」，直接對這兩位曾是川普陣營大將亮紅牌，把他們排除在新政府之外。海理今年才剛來台灣並與賴清德總統碰面，龐培歐卸任後也曾來台，被綠營奉為貴賓。

公視Taiwan+英語頻道 4年燒58億 藍委喊廢

公視「TaiwanPlus」（Taiwan+）英語頻道委外記者稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」，引發議論。國民黨立委葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。