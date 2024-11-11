川普不邀龐培歐入閣 吳思瑤：要對台美關係有高度自信

美國總統當選人川普宣布不邀友台立場鮮明的前國務卿龐培歐與前駐聯合國大使海莉入閣，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國人應對台美關係有深切期待與高度自信，只要台灣在經濟實力、和平貢獻上做出成績，不論世界各國的政局如何更迭，都不影響台灣被各國肯定跟需求。

龐培歐被視為「最挺台國務卿」，海莉也曾公開表示，美台之間沒有保護費問題，美國也不會孤立台灣，隨著兩位挺台的美國官員雙雙被川普拒於門外，未來台美關係將如何變化備受外界矚目。

吳思瑤受訪指出，雖然無法評論美國新任總統的未來人事布局，但有件事非常清楚，台灣跟美國之間的關系，應當要有深切期待與高度自信，台灣近年經濟實力越來越強大，世界都需要台灣，而台灣對和平的貢獻，也深受民主同盟國家的肯定。

吳思瑤認為，只要在經濟實力、和平貢獻上做出成績，讓台灣成為最好的台灣，不論世界各國的政局有所更迭，都不會影響台灣被各國肯定跟需求的重要性，日本或美國內部政局有交替的關鍵時刻，更希望台灣站穩腳步，對內不需要過度擴散許多制造動亂的言論，要對台灣的實力有信心。