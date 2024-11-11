原民會114年度預算逾123億 禁伐補償28億

川普重新入主白宮，他的非典型政治人物風格，在第一批人事案中就一覽無遺。相較於其他政治領袖宣布人事的「正面表列」，川普對前國務卿龐培歐與前駐聯合國大使海理採「負面表列」，直接對這兩位曾是川普陣營大將亮紅牌，把他們排除在新政府之外。海理今年才剛來台灣並與賴清德總統碰面，龐培歐卸任後也曾來台，被綠營奉為貴賓。

2024-11-11 05:50