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原民會114年度預算逾123億 禁伐補償28億

中央社／ 台北11日電

根據原民會預算書，114年度歲出預算新台幣123.8億元，其中原住民保留地禁伐補償經費28億1610萬元，較上年度增逾7億元；每公頃補償於明年起由3萬元調升為6萬元，將以追加預算方式處理。

立法院內政委員會今天邀請原住民族委員會率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。

根據原民會114年度施政計畫及收支預算報告，114年度歲入預算編列6612萬2000元，包括原民會3704萬元及文化發展中心2908萬2000元，與113年度同。

114年度歲出預算編列123億8325萬7000元，包括原民會122億6709萬7000元、文化發展中心1億1616萬元；較113年度歲出預算編列110億6484萬1000元，增加13億1841萬6000元，約增11.92%。

原民會指出，主要歲出項目如補助原住民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償經費28億1610萬元，較113年度增列7億1610萬元。

另外，包含幾項新增項目，例如強化普及偏鄉寬頻接取環境暨數位轉型推動計畫3628萬9000元；新增打造永續共好地方創生計畫-扶植原鄉綠色產業發展2971萬3000元；新增強化社會安全網第二期計畫-原住民族家庭服務中心2億7860萬2000元。

立法院會6月三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自明年起，由每年每公頃3萬元提升至6萬元，行政院7日邀朝野黨團協商總預算，將以辦理追加預算方式處理。

原民會表示，在盤點出確切數字後，將在立法院辦理追加預算時予以編列。

偏鄉 原住民 立法院

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