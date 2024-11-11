【專家之眼】女網年終賽的中美大戰

網球年終賽是僅次於大滿貫賽的盛事。它的積分為1500，每年底選拔表現最好的八名選手，分兩組進行循環賽，各組取兩名進行準決賽。所以在晉級之前，即使輸球，都還有爭冠的希望，不像大部分比賽的單淘汰制 ，一輸就打包。

年終賽還有一個特色，就是參賽選手個個盛裝出席抽籤會。平常多半身著運動服的球員們，忽然穿上了晚禮服拍照，讓人眼睛為之一亮，驚嘆其身姿不輸給模特兒。

今年女單決賽上演了一場精彩的中美大戰：第三種子高芙與第七種子鄭欽文，恰好各為美國和中國一姐。她們都才二十出頭，天分極佳 ，小小年紀便嶄露頭角，受到追捧，球技也進步神速 。此外，還有一個共同點，就是不怎麼討人喜歡 。

高芙其實個性還好，但或許由於太年輕，情緒掌控不佳，曾數度因不滿判決而在比賽中痛哭。然而，真正令球迷反感的，是她在大滿貫享受的莫名特權：既非球后，也還未打進過決賽之際，便被安排在中央球場，連男單第二種子梅德韋傑夫都曾因此被擠到其他球場比賽。有網友戲稱她是「後台女」，希望她快點輸，好騰出球場。

高芙的後台極可能是費德勒。因為她十五歲擊敗大威成為黑馬時，就被老費相中，和他的經紀公司簽約。中央球場的特殊優待，到底是福是禍很難說，但無論如何，高芙去年總算拿了美網冠軍，證明了實力。今年年終賽擊敗了從未贏過的第二種子斯威雅蒂，準決賽又贏了最受看好的球后薩巴倫卡，想必信心大增。

正如決賽前高芙所言，她與鄭欽文的球風很類似。她們擊球落點深，角度也刁鑽。雙方在決賽狀態都不錯，很少致命失誤。底線大膽對抽，你來我往，險球頻頻，不到最後一刻不知鹿死誰手，也讓觀眾大飽眼福。

第一盤後半高芙整個狀況下滑而讓出，第二盤又先遭破發，眼看著鄭欽文贏定了，但高芙卻不輕言放棄，調整回來後，反破對手而拿下第二盤。但鄭欽文也非省油的燈，第三盤硬是救了幾個對手冠軍點，逼到搶七才遭逆轉輸球。

比賽結束時，鄭並未如預期與對手擁抱，領了獎又手叉著腰，被球迷批有失風度。她場內外諸多言行都很損形象，譬如這次賽前受訪時直言「不想和那些要與我競爭的人交朋友」，小組賽進行中，還叫觀眾別喊了。

年輕氣盛，恃才傲物，難免有些不成熟，或許會與大多數球員一樣 ，個性的稜角逐年磨平並學習為他人著想吧？無論如何，鄭欽文與高芙復原力都很強。高芙澳網落敗受訪時微笑地說，明天太陽照常升起；鄭欽文此次爭冠失利後說：「非常期待下一次能跟她們對決，因為每一次輸球帶給我的都是一些深度思考。」

從失敗中汲取經驗，正向思考，無怪乎能躋身世界頂尖高手。相信未來還有很多機會看到她們更精彩的表現。

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