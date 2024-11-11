【專家之眼】川普衝擊的風險

此次美國總統選舉川普大勝，還加上參眾兩院、州長及普選票都過半，形同韓國瑜旋風，9位大法官中還有6位是川普上一任期時任命，因而未來四年，川普及共和黨將在行政、立法甚至司法方面完全執政，十分罕見，將對全球局勢的影響至鉅。

依照美國憲法修正案第22條，任何人都只能當兩任美國總統，不似我國憲法規定，若卸任總統隔一任還可以再當兩任，因而川普只能這一任結束後走人，將沒有連任壓力，可以發揮的空間比較大。若川普為范斯副總統著想，未來共和黨可能三連任共執政12年。

依照川普過往的言行與政策取向觀之，他絕對是價格重於價值，也就是所謂商人重利輕離別，甚麼都可以量化為價格。由此可以導出川普強調國家與經濟利益至上，並且不惜採取一些爭議性的手段，來實現他所追求的利益目標，比如與普亭及金正恩交好等。川普曾多次表示，美國會根據其他國家對美方經濟或軍事的支持來決定遠近親疏，這將導致盟友質疑，美國是否依然重視長期的結盟義務，甚至讓國際社會擔心，美國的承諾將更加會隨著利益而改變。

川普經常以美國經濟利益為導向來進行決策，這種策略在國際上顯得較為強勢，比如貿易政策、對盟友的軍費要求、退出多邊協定而單打獨鬥等，讓其他國家感到，美國不再提供國際公共財與重視全球共同利益，各國都只能自求多福。

此外，在與中國的競爭方面，川普可能會採取更為激進的措施，例如實施更多的貿易限制、技術封鎖甚至金融制裁，將中美關係推向新一輪的緊張狀態。此乃典型的單邊主義，只考量美國的經濟收益，忽視全球經濟合作帶來的互利共贏效果。但因川普的商人性格，這些都是可以談判的。

若川普執意對中國商品加徵高額關稅，企圖保護美國製造業和工人利益，以期提高美國經濟競爭力，但同時也引發了與貿易夥伴的摩擦，並鼓勵企業將生產線轉移出中國，但這些關稅政策的成本最終往往由美國企業和消費者承擔。即使一些企業因此轉移生產，也可能選擇成本較低的第三國，未必回到美國。

綜上所述，雖然當前川普氣勢如虹，可能對於國際與兩岸情勢的影響極大，但其政策是否真正奏效，還是非美勢力集結反撲，還在未定之天。台灣只能在當前的大國博奕中求生存，風險不小，尤其歐盟中印與日韓都捐棄前嫌準備應變。川普單兵作戰與付費保安的策略難以捉摸，一旦與北京達成某種協議，台灣的安全問題立即凸顯，屆時若被強押上談判桌，那才是台灣的悲劇，因而必先與北京達成協議，才是正辦。