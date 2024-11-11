公視Taiwan+英語頻道 4年燒58億 藍委喊廢

公視「TaiwanPlus」（Taiwan+）英語頻道委外記者稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」，引發議論。國民黨立委葉元之昨指出，「TaiwanPlus」是個「既傷身體、又達不到效果」的平台，四年燒掉五十八億元，不僅流量不好，內容也出問題，影響台美關係，應考慮將此平台廢掉。

不僅藍營立委批評，連民進黨立委賴瑞隆都認為「TaiwanPlus」此舉非常不恰當，任何一個不妥善的發言，都可能代表公視的態度跟立場，導致不必要誤會，甚至影響台美關係，須更加謹慎，籲文化部與公廣集團約束、要求。

國民黨立委柯志恩昨也表示，公共電視與華視日前召開聯席董事長，決定將共同投資一家新創ＡＩ與活動執行公司三千萬元，她質疑，華視加入公廣集團十八年共虧損四十億元，公視近期也爭議不斷，本業都顧不好，卻要去投資新創公司，是否有人授意？投資虧損、倒閉又要納稅人的錢來賠？

國民黨立委許宇甄批評行政院隨意編列預算，像是不當黨產處理委員會去年編列約四十二萬元「出國考察歐洲國家處理不當黨產」，計畫中僅粗略標示「歐洲國家」，對具體考察國家、機構或學習內容一概不提，如同「公費旅遊」的藉口；立院去年已提出嚴正批評，明年度卻又續編相同預算。

黨產會昨不回應，僅表示內政委員會今已排審黨產會預算，主委林峯正會做詳細說明。行政院發言人李慧芝則表示，有關行政院出國計畫，不論是預算及執行，皆有經立院審查，且出國報告的內容亦都有上網公開，從未有迴避監督的情事，相關評論，恐有失公允。