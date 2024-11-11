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新聞眼／高市長綠初選 派系競合埋變數

聯合報／ 本報記者徐白櫻
2026高雄市長綠營黨內提前開打，傳出賴系的總統府秘書長潘孟安是活棋。圖／聯合報系資料照
2026高雄市長綠營黨內提前開打，傳出賴系的總統府秘書長潘孟安是活棋。圖／聯合報系資料照

2026高雄市長綠營黨內提前開打，5名人選皆認同透過初選整合，其中新潮流菊系有3名人選，監察院長陳菊迄今無表態支持何人，屬英系的市長陳其邁也態度超然，又傳出賴系的總統府秘書長潘孟安是活棋，派系競合仍是人選出線最大變數。

5搶1之爭，立委林岱樺代表正國會參選，新系立委賴瑞隆、立委許智傑、勞動部前部長許銘春都是與監察院長陳菊關係密切的參選人，唯獨立委邱議瑩強調自己沒有派系。湧言會與陳其邁關係密切，但未推出市長競逐人選。

相較黨內其他派系，新潮流情況稍微複雜，陳菊目前為止都沒有表態支持單一參選人，只希望大家不要互相攻擊，必須記取2018年黨內初選分裂教訓。菊系人馬說，民進黨沒有分裂的本錢，現在3個人各自去衝，到時看誰民調高就誰代表初選，未來勢必要整合，尚無時間表。

綠營內部不諱言，許銘春沒有任何選舉經驗、起步晚，進步空間最大，不像其他立委有攤可跑、有助理可當分身，只要服務處動起來就是啟動競選機器，確實需要1個據點運作選務；然而近來民進黨內多起負面事件，與南部派系有錯綜複雜關聯，正國會大將、台鹽公司前董事長陳啟昱捲入光電弊案，潘孟安則被影射與台灣金聯前董座呂政璋閃電請辭有關，若事件持續發酵甚至擴大延燒，不排除扭轉綠營高雄初選風向。

呂政璋 正國會 潘孟安 許智傑 許銘春 賴瑞隆 邱議瑩 陳其邁 陳啟昱 陳菊

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