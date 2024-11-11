表態選高市長 許銘春率先設競辦

民進黨內角逐2026高雄市長形成5搶1，勞動部前部長許銘春昨率先成立競選辦公室，沒有黨內大咖出席，其餘4人對此口徑一致稱「未來必定會團結對外」。綠營高市黨部表示，尊重參選人個別布局，黨部依據中央期程辦初選，保持中立不介入。

國民黨議員許采蓁上周掛出與柯志恩合體看板，表態支持柯再次拚市長。柯志恩陣營對許銘春動作無回應；國民黨高市黨部指出，國民黨已用行動展現要在高雄努力爭取為大家服務的決心，要為高雄拚更好的未來。

立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，及曾任高市副市長的許銘春表態爭取黨內提名，許在中華四路成立「高雄有春」競選辦公室，她說自己無官位、無資源、無樁腳，其他參選人都有辦公室作為初選平台，很多朋友問「要去哪裡找阿春部長表達意見？」成立辦公室讓專家學者及市民有交流平台，但是不會違背黨主席賴清德希望現在不談選舉的意見。

許銘春也重申，宣布參選前有拜會監察院長陳菊，陳菊說樂見有好人才為高雄服務，但提醒不要破壞黨內和諧。

林岱樺昨在岡山寵物公園參加犬貓認養活動，林岱樺表示，與許銘春都是好姐妹，也一起為勞動人權努力，「為延續高雄的城市光榮，我們必須團結也終將團結」。

賴瑞隆昨到鳳山龍成宮參加白沙屯媽祖遶境活動，他說，從市府到立法院，包括世運、燈會、演唱會及勞工權益，都與許銘春一起打拚；許也強調團結，會共同為高雄打拚。

邱議瑩則針對柯志恩上媒體專訪稱「許智傑哭4次才贏2萬票」，稱讚許智傑深耕鳳山，也是非常真性情、不做作的政治人物。國民黨高市黨部發言人張永杰說，尊重邱委員的看法。

高雄市黨部主委黃文益說，「許銘春很貼心，沒有邀請我參加茶會」，許沒有公職在身，不會綁手綁腳，比較自由，黨部對於參選舉動給予尊重。