聽新聞
0:00 / 0:00
拚下屆新北市長 藍綠熱門選將搶曝光
有意投入2026新北市長選舉的藍綠選將開始熱身，假日比平日更忙，民進黨立委蘇巧慧啟動選戰模式，一天跑行程15小時爭取曝光。市長侯友宜昨出席醫療公益獎頒獎典禮，副市長劉和然在典禮開始後悄悄入場，與獲獎人一一握手致意。
蘇巧慧日前大方表態想拚市長，要兼顧國會問政及地方經營，自曝一天工作15小時，提早切換為選戰模式。蘇巧慧前天在新北金山與賴清德總統同台，她po出與賴總統同框照，寫到「只能靠賴威廉的加油了」，與民進黨秘書長林右昌互別苗頭，都在搶總統牌加持。
蘇巧慧昨晚到鶯歌區尖山國中出席紙風車「即將成真火舞團」表演，試圖親近更多群眾努力拓票，透過親子活動增強中間選民好感度，蓄積2026能量。
民進黨秘書長林右昌也被認為是2026新北市長熱門人選，林透露，待各縣市黨部、縣市議會巡訪完成，接下來會進行全台土地行腳。2026縣市長選舉，民進黨一定提出最有戰力人選，現階段要讓黨更貼地氣、接近人民。
2024新北市玄天上帝文化祭連辦3天，逾百間宮廟共襄盛舉，平安宴昨在三重席開200桌。侯友宜昨晚參拜祈福，國民黨立委洪孟楷跟緊緊，蘇巧慧選擇錯開，主辦單位說蘇一早就來參拜。
劉和然近期除市政行程，也勤跑同鄉會等，劉管衛生局，防疫期間與醫院往來密切，昨現身頒獎場合，有院長看到開心地上前擁抱，有醫師要求合照，展現人氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言