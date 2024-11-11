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拚下屆新北市長 藍綠熱門選將搶曝光

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭邱瑞杰／連線報導
新北市長侯友宜（左）昨晚赴玄天上帝文化祭參香，立委洪孟楷（右）一同出席參拜。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜（左）昨晚赴玄天上帝文化祭參香，立委洪孟楷（右）一同出席參拜。記者劉懿萱／攝影

有意投入2026新北市長選舉的藍綠選將開始熱身，假日比平日更忙，民進黨立委蘇巧慧啟動選戰模式，一天跑行程15小時爭取曝光。市長侯友宜昨出席醫療公益獎頒獎典禮，副市長劉和然在典禮開始後悄悄入場，與獲獎人一一握手致意。

新北議員卓冠廷（右）昨在鶯歌辦「紙風車火舞演出」，立委蘇巧慧出席。記者李成蔭／攝影
新北議員卓冠廷（右）昨在鶯歌辦「紙風車火舞演出」，立委蘇巧慧出席。記者李成蔭／攝影

蘇巧慧日前大方表態想拚市長，要兼顧國會問政及地方經營，自曝一天工作15小時，提早切換為選戰模式。蘇巧慧前天在新北金山與賴清德總統同台，她po出與賴總統同框照，寫到「只能靠賴威廉的加油了」，與民進黨秘書長林右昌互別苗頭，都在搶總統牌加持。

蘇巧慧昨晚到鶯歌區尖山國中出席紙風車「即將成真火舞團」表演，試圖親近更多群眾努力拓票，透過親子活動增強中間選民好感度，蓄積2026能量。

民進黨秘書長林右昌（右）昨在基隆表示，要讓黨更接地氣、更接近人民。記者邱瑞杰／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）昨在基隆表示，要讓黨更接地氣、更接近人民。記者邱瑞杰／攝影

民進黨秘書長林右昌也被認為是2026新北市長熱門人選，林透露，待各縣市黨部、縣市議會巡訪完成，接下來會進行全台土地行腳。2026縣市長選舉，民進黨一定提出最有戰力人選，現階段要讓黨更貼地氣、接近人民。

2024新北市玄天上帝文化祭連辦3天，逾百間宮廟共襄盛舉，平安宴昨在三重席開200桌。侯友宜昨晚參拜祈福，國民黨立委洪孟楷跟緊緊，蘇巧慧選擇錯開，主辦單位說蘇一早就來參拜。

新北副市長劉和然（左）出席醫療公益獎頒獎典禮，與獲獎者握手致意。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然（左）出席醫療公益獎頒獎典禮，與獲獎者握手致意。記者劉懿萱／攝影

劉和然近期除市政行程，也勤跑同鄉會等，劉管衛生局，防疫期間與醫院往來密切，昨現身頒獎場合，有院長看到開心地上前擁抱，有醫師要求合照，展現人氣。

侯友宜 劉和然 林右昌 洪孟楷 蘇巧慧 賴清德

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