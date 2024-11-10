出國預算背離編列原則？ 政院：2022年計畫因疫情變動
國民黨立委許宇甄質疑，行政院出國預算背離編列原則。行政院今天澄清，出國計劃不論是預算及執行，都有經立院審查，且出國報告的內容都有上網公開，從未迴避監督，先前因疫情變動相關安排，並非刻意偏離年度計劃原則。
明年度總預算案順利付委，媒體報導，國民黨立委許宇甄今天質疑行政院明年度出國預算背離編列原則；此外，2022年原定22項出國計畫，實際執行僅3項，變更8項，變更率高達36.36%；2023年的出國計畫變攀升至58.82%，完全偏離年度計畫的原則。
行政院發言人李慧芝晚間向媒體表示，有關行政院出國計劃，不論是預算及執行，都有經立院審查，且出國報告的內容也都有上網公開，從未有迴避監督的情事。
李慧芝說，對於外界所提2022年或2023年度出國預算執行情形，涉及全球受到COVID-19疫情肆虐及外在環境變化，而有計畫調整需要，為考量公務人員身體健康及配合業務需要，因此有相關變動安排，並非刻意偏離年度計劃原則，相關評論，有失公允。
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