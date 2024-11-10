總預算甫化冰 人事權考驗朝野攻防

總預算紛爭在行政院同意將禁伐補償預算以追加方式編列後暫告段落，但目前立法院還有NCC、考試院、司法院的人事任命尚在卡關，另還有《財劃法》與《選罷法》等議題待協商。在野黨雖不滿總統賴清德提名的人選，如司法院副院長姚立明等人，但各方都認為人事不宜再拖，還不如先行使同意權，爭議少的先通過。

在野黨磨刀霍霍

總預算在8日的立法院會通過，但民眾黨也提出2個提案待決：《NCC組織法》與人事同意權，民眾黨總召黃國昌不滿指出，盼透過修法刪除NCC委員萬年延任規定。另外，他也不滿對考試委員相關提名人發出的問卷，考委被提名人都沒有回覆，盼儘速召開公聽會審查，顯見在野黨已準備處理人事議題。

不過，NCC、考試院、司法院3個人事案各有卡關之處：在野黨不滿NCC被提名人翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉大多有親綠色彩，不見得會通過人選；司法院大法官人選中，親綠色彩明顯的副院長姚立明也可能是卡關重點；考委的爭議雖小，但先前朝野協商時，民進黨團反對只處理考委人事案，希望3個人事案一起處理。

用投票進行否決

自總統賴清德上任以來，朝野已經因為國會改革、《選罷法》、《財劃法》與總預算等案件，在立法院多次爆發肢體衝突，多位立委掛彩不說，反而更加深民眾對於國會議員打架的壞印象，且台灣在共和黨的川普當選美國總統後，處境陷入更多的不確定性，在朝小野大的環境下，無論是執政黨或是在野黨，都面臨民意的壓力。

雖然考試院、司法院與NCC都有緊急因應方案，但職位持續空懸仍對機關運作不利，由於提名人選並非包裹表決，可以「人」為單位處理下，在野黨有可能先進行審查，再以表決將不滿意的人選排除，使總統府與行政院重新提名；府、院也在盤算替代的合適人選。

政府需重視國會審查

考試院、司法院與NCC的提名，相關法規中都有「經立法院同意任命之」，代表提名無可避免要經過國會的審查與考驗，但持續的抵制與拖延也會讓民眾感到不耐，總預算殷鑑不遠。無論朝野，在剩下的會期，都要面對人事任命的攻防。

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