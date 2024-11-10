NCC如何更獨立？ 學者籲主委改互推

針對紛擾不斷的NCC委員人事案，NCC雖憂心表示會影響打詐、廣電案件審理進度，但民眾黨立委張啓楷表示，只要行政院重提NCC委員人選，NCC就不會空轉。學者賴祥蔚也說，即使《NCC組織法》通過，代理主委翁柏宗不延任，政府還是會設法讓NCC不致空轉；他另建議，NCC應改為委員互推主委、副主委，以增加獨立性。

NCC不至空轉

立法院將於本周處理《NCC組織法》有關主委任期的規定，若新規通過，代理主委翁柏宗恐將無法繼續代理，民進黨憂心NCC恐因此陷入空轉；NCC也有官員指出，新委員遲未上任，未來委員會議恐怕連會都開不成，將影響打詐、廣電案件審議等進度，盼立法院審查通過新委員，讓委員會議能儘速正常運作。

不過，台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚受訪時指出，《通傳會組織法》新規定即使通過，NCC也不會陷入空轉，畢竟代理主委翁柏宗本來就有疑慮，即使提名在野黨也不見得同意，「台灣有很多傳播與通訊領域學者」，民進黨政府應該要多與在野黨溝通人選，而政府也會對人事案無法通過做好準備，NCC不會空轉的。

提名人選是關鍵

至於要怎麼做改善獨立性？賴祥蔚認為，若要增加獨立性，NCC主委、副主委的提名方式就要改變，建議變成以前的互推人選，而非現在由行政院長提名的方式。他解釋說，NCC雖然號稱獨立機關，但近來的爭議都與政治高度介入有關，民調也顯示民眾根本不認為NCC具有獨立性。

他建議，除了更改提名方式確保獨立性，也可考慮乾脆將NCC變成行政院轄下機關，管理起來還更有效率。

「賴清德趕快提出專業、資歷夠、公正的NCC委員合適人選，NCC就不會空轉！」民眾黨立委張啓楷受訪時強調，民進黨政府從一開始提名不適當人選引起各界譁然，賴政府上台後不重提人選，在立法院上會期通過廢止萬年委員後，行政院不只不遵守，還故意派不符規定的原副主委代理主席，才是亂局製造者。

前人籲強化頻道管理

林麗雲、王維菁曾發表聯合聲明指出，NCC留任委員，專長分屬電信、法律、經濟，卻沒有任何傳播專業委員，恐怕會讓NCC審理傳播案件時，缺乏專業性、正當性與代表性，進而將引發更多社會質疑。她們呼籲朝野政黨應盡速審查NCC委員人事同意權，以解決依舊法延任委員缺乏新民意基礎與政治正當性的問題。

「NCC應該改善媒體進退場機制！」兩人在聲明中提到，台灣新聞頻道市場過度競爭導致獲益分散，新聞台仰賴業配、置入及政府標案，除了藉土地開發牟利，也介入政治甚至政府領域。另外，台灣電視新聞市場已然出現過度飽和、惡性競爭問題，作為台灣廣電媒體主管機關，NCC應積極擘畫新聞頻道市場結構。

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