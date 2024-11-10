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林右昌將展開全台土地行腳 讓民進黨更接地氣、貼近人民

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨秘書長林右昌（右）今在基隆表示，讓中央黨部變成是社會協作的大平台，讓民進黨更貼近地氣，更接近人民，是黨中央現階段工作目標。記者邱瑞杰／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）今在基隆表示，讓中央黨部變成是社會協作的大平台，讓民進黨更貼近地氣，更接近人民，是黨中央現階段工作目標。記者邱瑞杰／攝影

曾任基隆市長8年的民進黨秘書長林右昌今在基隆表示，2026年縣市長選舉，民進黨一定會提出最有戰力的人選。現階段工作目標是讓中央黨部變成是社會協作的大平台，讓民進黨更貼近地氣，更接近人民。

林右昌今天代表擔任民進黨主席的賴清德總統，前往基隆市和平島天顯宮主持五龍壁雕點睛儀式，媒體詢問包括基隆市長在內的2026縣市選戰布局。

林右昌說，政黨選舉最重要的是希望取得執政權，實現理想，回復民眾的期待。但是政黨不只是選舉，這陣子從青鳥行動、反濫權護民主活動，到最近的釋憲結果，民進黨是站在維護國家體制，讓國家的運作可以順利，建設台灣，造福人民的立場，這是民進黨現在最重要的責任。

林右昌表示，立法院總預算案終於可以付委，民進黨把事實真相告訴人民，所有預算跟建設都是投入在地方還有人民身上，在社會壓力跟支持之下，終於能夠付委，開始審查，這是好的方向，執政黨會繼續努力做社會溝通。

縣市長選舉布部方面，林右昌說，民進黨一定會在各縣市提出最優秀，而且最有戰力的人選。目前民進黨重點目標是立法院相關預算審查，還有法案通過，對國家建設才是真正有利。距離選舉其實還有很長的時間，並不是黨中央現在的重點。

林右昌表示，最近不管是他率領中央黨部同仁下鄉巡訪，中央黨部也統整縣市黨部，還有縣市議會，把戰力平台，還有社會溝通平台完整地建構起來。最近已經有看到很好的成效，未來會把這樣的做法變成常態。

林右昌認為，現在很多縣市都不是民進黨執政，所以更有責任讓各縣市議會的聲音，能夠被轉達出來，這是現在的重點工作。各縣市黨部、縣市議會巡訪完成之後，接下來他會進行全台灣的土地行腳，讓中央黨部變成是社會協力、協作的大平台。

林右昌說，民黨黨中央黨部要深入基層，成為連結社會的力量，這樣會讓民進黨更能夠貼近地氣、接近人民，並且反映地方心聲。作為一個接地氣的中央執政黨，這是民進黨中央重要的工作，也是現在最重要的目標。

林右昌 民進黨

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