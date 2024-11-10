公視華視共同投資AI新創公司 柯志恩：倒閉又要人民付錢？

國民黨立委柯志恩今天表示，公共電視跟華視日前召開聯席董事長，決定將共同投資一家新創AI與活動執行公司3000萬元，她質疑，華視加入公廣集團18年年共虧損40億元，公視近期也爭議不斷，本業都顧不好，卻要去投資新創公司，是否有人授意？投資虧損、倒閉又要納稅人的錢來賠？

柯志恩表示，公廣集團的公視、華視董事會在11月4日召開聯席董事會，會中通過公視、華視共同出資3000萬元（公視出資49%，華視出資51%）投資了一家新創AI與活動執行公司，規畫投資3年後可達損益兩平，開始獲利盈餘。

柯志恩質疑，華視納入公廣集團已18年，已經累積虧損將近40億元。身兼華視董事長的公視董事長胡元輝也到任華視2年，但是本業仍然經營不善，業務績效依然連續虧損，看不到轉機，譬如2023年虧損2億4千萬，2024年1月至9月又虧損1.4億，預估2024全年虧損仍將超過2億以上。現在居然還要去投資「新創公司」，真不知公、華視的高層哪來的財力與自信。

柯志恩批評，公廣體制難道還不夠大、員工不夠多嗎？如今再搞新創公司，請問是否又要多了董事長、總經理與一堆高薪職缺可以安插？並且還要花費資金租賃、裝潢辦公室。更重要的是，公華視的本業都做得很好了嗎？成立新公司又是誰的指令？真正目的是什麼？誰來負責經營？萬一虧損是否又要政府來收拾殘局？李遠應詢問公視董事長成立新創公司的目的為何，並要求附加萬一投資經營虧損的「究責條款」，否則幾年後公司虧損或倒閉，這筆爛帳又要記在誰頭上？辛苦納稅人又要向誰去追討﹖

對近期公視TaiwanPlus頻道委外記者用「選擇了重刑犯」形容美國新當選的總統川普，柯志恩說，讓台灣貽笑國際外，更恐觸怒川普及其幕僚團隊。出錯的新聞雖已下架，但對台灣的傷害恐正醞釀中，文化部長李遠雖已表達關切，但絕不能就此畫上句點，要追究誰該負起負任？誰又能代表公視向國人承諾公視不會繼續崩壞下去？

柯志恩批評公視早已背離其所標榜「獨立自主、公正、公平、正確、尊重等基本價值」，當年創立公視所倡導的「公共價值」一再被侵蝕踐踏，甚至變質成為特定政治立場的御用工具，用「假中立」自欺欺人，即使被譏評為網紅化及側翼化，公視仍毫無反省與改進。如此令人失望的表現，試問如何對得起「公共電視」這塊招牌。