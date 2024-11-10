林右昌9月赴美！12月再代表賴總統赴日 走訪東京、大阪

民進黨秘書長林右昌今天在基隆表示，12月上旬將代表賴清德總統前往日本訪問，除了慰勞僑胞，也會跟主要政黨的重要人士會談，未來台日之間的產業、經濟還有科技合作關係，將會更加的緊密。

林右昌今天代表賴清德總統，前往基隆市和平島天顯宮主持五龍壁雕點睛儀式，接受媒體聯訪時，對台灣與美、日合作及國際局勢表示意見。

林右昌說，美國跟日本都是台灣重要的盟邦，9月間他已經代表賴清德主席到美國訪問，接下來在12月上旬，他也會代表主席到大阪跟東京訪問，除了慰勞僑胞，當然也會跟現在的日本主要政黨的重要人士，進行相關會面跟會談。

林右昌表示，這趟訪日之行，最重要的是區域安全，另外台日之間也有非常多經濟、產業上的合作。所謂的合作，現在跟過去有點不太一樣。

林右昌說，過去台灣等於是日本的協力，或者說所謂的雁行理論，跟隨著美日產業往前進，現在台灣的科技跟相關的產業力量逐漸壯大，所以變成比較像是合作的關係。大家都可以看到這樣的趨勢，所以未來台日之間的產業、經濟還有科技合作關係，也會更加的緊密。

至於美國方面，林右昌說，美國總統選舉結果剛出來，他在9月到美國訪問的時候，看到、聽到的美國兩大黨，對於台灣的立場跟共識基本上一致，也就是全力支持台灣，全力挺台灣。所以他想台美之間的一個安全關係，包括經濟的合作也同樣的一個緊密。

林右昌表示，相信美國新的政府上任之後，對台灣的一個路線，還有對台灣的一個政策，還是會沿著原本的方向來持續前進。當然台灣也要特別注意到，現在國際上還有很多國際事件正在持續發展當中，都是我們要綜合的來做判斷及掌握的事。