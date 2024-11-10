快訊

路人直呼「天公仔囝」！房車自撞「騎」上國道護欄懸空 駕駛急送醫

罕見4颱共存！颱風「天兔」將形成 粉專曝路徑、這日恐北上

聽新聞
0:00 / 0:00

林右昌9月赴美！12月再代表賴總統赴日 走訪東京、大阪

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨秘書長林右昌（右）今天在基隆表示，12月上旬將代表賴清德總統前往日本訪問，未來台日之間的產業、經濟還有科技合作關係，將會更加的緊密。記者邱瑞杰／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）今天在基隆表示，12月上旬將代表賴清德總統前往日本訪問，未來台日之間的產業、經濟還有科技合作關係，將會更加的緊密。記者邱瑞杰／攝影

民進黨秘書長林右昌今天在基隆表示，12月上旬將代表賴清德總統前往日本訪問，除了慰勞僑胞，也會跟主要政黨的重要人士會談，未來台日之間的產業、經濟還有科技合作關係，將會更加的緊密。

林右昌今天代表賴清德總統，前往基隆市和平島天顯宮主持五龍壁雕點睛儀式，接受媒體聯訪時，對台灣與美、日合作及國際局勢表示意見。

林右昌說，美國跟日本都是台灣重要的盟邦，9月間他已經代表賴清德主席到美國訪問，接下來在12月上旬，他也會代表主席到大阪跟東京訪問，除了慰勞僑胞，當然也會跟現在的日本主要政黨的重要人士，進行相關會面跟會談。

林右昌表示，這趟訪日之行，最重要的是區域安全，另外台日之間也有非常多經濟、產業上的合作。所謂的合作，現在跟過去有點不太一樣。

林右昌說，過去台灣等於是日本的協力，或者說所謂的雁行理論，跟隨著美日產業往前進，現在台灣的科技跟相關的產業力量逐漸壯大，所以變成比較像是合作的關係。大家都可以看到這樣的趨勢，所以未來台日之間的產業、經濟還有科技合作關係，也會更加的緊密。

至於美國方面，林右昌說，美國總統選舉結果剛出來，他在9月到美國訪問的時候，看到、聽到的美國兩大黨，對於台灣的立場跟共識基本上一致，也就是全力支持台灣，全力挺台灣。所以他想台美之間的一個安全關係，包括經濟的合作也同樣的一個緊密。

林右昌表示，相信美國新的政府上任之後，對台灣的一個路線，還有對台灣的一個政策，還是會沿著原本的方向來持續前進。當然台灣也要特別注意到，現在國際上還有很多國際事件正在持續發展當中，都是我們要綜合的來做判斷及掌握的事。

日本 林右昌 美國 賴清德

延伸閱讀

和平島天顯宮五龍點睛 林右昌代表賴清德說好話祈福

【重磅快評】正國會鬥臭李四川 就能保送林右昌？

綠搶戰新北！張宏陸：蘇巧慧、林右昌都是國王人馬 藍委酸：親疏有差

基隆綠營明日之星…張顥瀚法律系出身 涉詐助理費遭押震驚藍綠

相關新聞

酸爆？高嘉瑜傳接欣欣董座 謝欣霓：我枕頭乾淨 非我莫屬

民進黨前立委高嘉瑜傳出有望接任退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董座。高嘉瑜昨表示，目前沒有收到相關訊息，一切尊重退輔會遴選程...

「TaiwanPlus」4年燒58億 葉元之：不如廢掉

公視「TaiwanPlus」(Taiwan+ )英語頻道委外記者稱美國總統當選人川普是個「重刑犯」，引起軒然大波。國民黨...

200多人秋鬥訴求和平反戰 召集人黃德北：台灣不該成為美國棋子

一年一度的秋鬥大遊行下午登場，本次遊行主題「和平反戰 民生優先」，除了上街呼籲執政黨關注民生議題外，秋鬥召集人黃德北說，...

批朝野惡鬥不顧民生 秋鬥總指揮林子文：你們要吵到什麼時候？

一年一度的秋鬥大遊行今天下午登場，數十個民生團體要求政府正視高物價、高房價、高工時等「三高」問題。秋鬥總指揮林子文受訪指出...

林右昌將展開全台土地行腳 讓民進黨更接地氣、貼近人民

曾任基隆市長8年的民進黨秘書長林右昌今在基隆表示，2026年縣市長選舉，民進黨一定會提出最有戰力的人選。現階段工作目標是...

公視華視共同投資AI新創公司 柯志恩：倒閉又要人民付錢？

國民黨立委柯志恩今天表示，公共電視跟華視日前召開聯席董事長，決定將共同投資一家新創AI與活動執行公司3000萬元，她質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。