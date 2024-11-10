秋鬥團體遊行 要反戰、重勞權與民生

「和平反戰、民生優先！」「孩子不上戰場、家鄉不埋地雷！」秋鬥團體10日在國家圖書館門口抗議，召集人黃德北不滿指出，民進黨執政後與美國配合，讓兩岸陷入開戰危機，卻不積極改善國內低薪、通膨與高房價問題，因此盼抗議喊出心聲。工運人士鄭村棋則強調，台灣不該成為美國的棋子。

批賴政府引戰輕民生

現場約有2百人舉著紅、黃與黑等顏色的橫布條與旗子，表達對民進黨政府忽視民生議題的不滿，還有歌手沈懷一在現場獻唱《美麗島》等早期的黨外歌曲。包括RCA員工關懷協會、工傷協會、台灣土地行動正義聯盟、台灣國際勞工協會、桃園市產業總工會，人民民主黨與左翼聯盟等政黨參與。

秋鬥召集人黃德北痛批，現在全世界的戰爭幾乎都與美國有關，美國為了打壓中國，處處逼迫中國與美國對抗，台灣本應該在其中扮演和平止戰的角色。

「結果民進黨政府甘願成為美國的棋子！」黃德北表示，總統賴清德不但不和平止戰，反而還說要「以備戰止戰」，包括年輕人兵役延長到1年，派出所與廟宇成為貯藏軍火之處，他們不希望台灣成為下一個烏克蘭，而民進黨如此親美便是要掩蓋施政的無能，但同時卻又不重視勞工的基本權益。

壓迫者一定會反抗

勞動人權協會代表程志寰不滿指出，台灣的環境惡化、勞工待遇惡化，陷入長工時、低薪、通膨與高房價的困境，政府還透過網軍攻擊不支持民進黨的政治團體，大法官成為民進黨的背書機關，10日的遊行明確主張「兩岸和平」與「社會公平」，民眾要對政府表達怒吼，不要讓台灣成為美國的棋子。

鄭村棋強調，雖然人數沒有過去多，但他們仍能存活至今，已經相當了不起。他提到，過去台灣沒有人敢提倡工人運動，否則就會被當成共產黨，但他相信壓迫者一定會反抗的，不會繼續容許民進黨政府胡作非為。

遊行隊伍一路從中山南路到愛國東路，隨後在凱達格蘭大道懸掛秋鬥宣言白布條，表達對賴政府親美引戰的不滿。

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