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藍委倡帶狀疱疹疫苗納公費補助 衛福部允評估

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委李彥秀日前要求衛福部評估帶狀疱疹疫苗納公費補助的可行性，由中央帶頭照顧經濟弱勢與慢性疾病患者。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委李彥秀日前要求衛福部評估帶狀疱疹疫苗納公費補助的可行性，由中央帶頭照顧經濟弱勢與慢性疾病患者。圖／聯合報系資料照片

被稱為「百痛之王」的帶狀疱疹，痛起來要人命。國民黨立委李彥秀日前要求衛福部評估帶狀疱疹疫苗納公費補助的可行性，由中央帶頭照顧經濟弱勢與慢性疾病患者。衛福部長邱泰源允諾會評估。

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，據健保資料指出，每年逾24萬人因感染帶狀疱疹就醫，女性占56%，年齡在50歲以上病患則占67%，每4位50歲以上患者，就有1位併發帶狀疱疹後神經痛，不僅影響生活品質，嚴重更可能導致患者憂鬱、厭世。

目前國內帶狀皰疹疫苗有兩種，包括只打1劑的舊款活性減毒疫苗伏帶疹（Zostavax），自費價格約4800至6000元。新款的非活性基因重組蛋白疫苗欣剋疹（Shingrix）則須打2劑，總費用約1萬7000元。

舊款接種6年後，保護力小於3成5，新款接種7年後，保護力仍有9成1。但疫苗價格高昂，往往讓經濟弱勢民眾卻步。

邱泰源在答覆李彥秀質詢時表示，會視疫苗的基金財源與逐年疾病負擔之間，提報傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）評估。

經衛福部試算，提供50歲以上低收入戶1劑疫苗接種，需花費3.52億元，再加上中低收入戶，將增加1.97億元。若改為針對50歲以上、患有高血壓、高血糖或高血脂任一種以上的高風險族群接種，則需189.68億元。

李彥秀說，經費看似龐大，但因疫苗的保護力至少可持續5年以上，預算攤提後，實際並沒有預期驚人。

她指出，有藥師分析帶狀疱疹的成本效益，不僅可減少個人癒後醫療支出，還可降低整體社會的總醫療成本，對面臨人口老化與疾病負擔的社會來說，這是極為關鍵的效益。

李彥秀說，未來審查總預算時，她會持續督促衛福部分階段推動公費帶狀疱疹疫苗，如果初期經費不足，可先從低收與中低收入戶，或例如75歲以上的高風險長輩逐步做起；但若衛福部只是百般推託，連起頭都不願意，那就是罔顧長者權益、忽視民眾需求了。

李彥秀 疫苗 衛福部

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