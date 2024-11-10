財劃法綠酸藍版「金孫條款」傳蔣萬安不堅持北市立場曝

「財劃法」修法，藍營版本的「首都條款」成箭靶，遭綠酸為「金孫條款」。傳出北市長蔣萬安不會堅持首都條款，但堅持「營業稅留地方」。北市財政局表示，增加「營利事業營業額」的分配權重，才可以呈現財政努力的指標。

立法院財政委員會上周三（６日）將「財政收支劃分法」修正草案送出委員會，藍營版本的首都條款成箭靶，遭綠酸「金孫條款」。據了解，北市長蔣萬安近日派官員與藍營溝通時，表態不會堅持首都條款，但堅持「營業稅留地方」。

北市財政局表示，依照現行「財劃法」權重指標「人口」、「土地」、「營利事業營業額」及「財政能力」，對台北市而言，增加「營利事業營業額」的分配權重，才可以呈現財政努力的指標。

至於「財劃法」權重指標的「財政能力」，財政局表示，這是負向指標，就是財政能力越好，分數越低。以北市府的財政能力看，雖其它縣市認為台北市在統籌分配稅款的分配最高，但市府認為應該也要一併搭配補助款看，以去年為例，台北市的統籌分配稅款雖約600億，但補助款只有約200億元，加起來僅約800億元，6都排名第4，2025年預算更下滑至第5名。

北市府強調，尊重立法院審議情形，但也希望合理、公平地討論每個縣市都適用的指標。