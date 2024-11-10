立院戰財劃法 林右昌：不是把錢從中央挖到地方就了結

財政收支劃分法修法成為立法院下一個政黨攻防焦點，民進黨秘書林右昌今天說，修法並非單純把錢從中央挖到地方就了結，不討論各縣市分配不負責任。中央統籌經費運用，也會比丟到地方，但縣市政府不知道要用在什麼地方有效率。

林右昌今天代表擔任民進黨主席的賴清德總統，前往基隆市和平島天顯宮主持五龍壁雕點睛儀式前，接受媒體聯訪時，針對立法院即將審議財劃法表示意見。

林右昌說，財劃法修法過程中有許多似是而非的說法，比如說中央有錢，地方很窮，實際上在民進黨執政，前總統蔡英文執政8年，以及現在賴總統執政，地方財政已經改善非常多，民進黨中央執政，已透過整個國家經濟發展，把相關成果分享給人民，分享給地方政府。

林右昌舉例，國民黨前總統馬英九執政，給地方政府的補助1年5000多億，但是賴總統上任已超過1兆元，增加了一倍之多，目前縣市政府的財政狀況其實比過去都好得非常的多。

林右昌表示，中央政府必須負擔起社會福利和地方交通、醫療等等建設，甚至包括國防、外交的投資，必須要有經費才可以來做跨縣市、跨區域富國利民的事。比如說北北基桃首都圈建設，就必須中央統籌，大部分經費也是中央出，中部地區中彰投相關建設也是一樣。

林右昌認為，對於財劃法的討論應該更慎重，不是像現在只做垂直的分割，把錢從中央要挖到地方，但是從不討論各縣市之間要怎麼去分配，縣市不同指標也不討論，也沒有告訴民眾過去運用投入在人民身上的經費，未來要怎麼使用，這樣的做法不負責任，大家應該一起來討論。

林右昌表示，大家可以看最近台灣產業的布局往中、南部走，就是整個國家經濟建設的成果，唯有這樣台灣才會壯大。經費丟到個別縣市，但地方政府目前不知道要使用在什麼地方，中央統籌經費運用效率可能更好。

林右昌指民進黨中央黨部接下來會加強論述，並持續希望各縣市議會到中央來談，各縣市最重視的是哪些財政分配的指標。比如說澎湖有非常大的海域面積，財政劃分如果沒有把海域算進去，對澎湖可能是不公平的。其他的縣市包括人口老化、山地面積、農業用地面積等等，不同縣市都有不同的重點。