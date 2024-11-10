財劃法攻防藍營首都條款成箭靶 傳蔣萬安不堅持

立法院財政委員會上周三（６日）將「財政收支劃分法」修正草案送出委員會，不過藍營版本的首都條款成箭靶，遭綠營酸是金孫條款，國民黨立委柯志恩也表態反對。據了解，台北市長蔣萬安近日派官員藍營溝通時，表態不會堅持首都條款，但堅持「營業稅留地方」。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，財劃法目前已經送出委員會，朝野協商時也可以納入民進黨立委的意見。她強調是，這次是修正財劃法千載難逢的好機會，重點是要讓中央釋出更多財源給地方，雙北立委當然會堅持財源要增加，但也不會「挖南部、補北部」，會討論更公平的分配方法，呼籲中南部縣市也應該要來支持。

目前立法院「財劃法」修正案共有22版本，其中國民黨版有兩大重點。一為垂直分配，國民黨團版本主張調整為精省前的60%比40%，也就是要求中央釋出約5777億元給地方；二為水平分配，公式為67%按照人口分配比例、15%按申報所得額指標分配、11%平均分配給各縣市、4%分配給鄉鎮市，此外3%分配給台北市，被稱為「首都條款」。

「首都條款」近日在財委會朝野攻防中成為箭靶，民進黨批評是偏袒台北市的「金孫條款」，高雄市長陳其邁更大罵不公平，「台北硬生生多3%，沒有任何道理」；身為國民黨智庫執行長的柯志恩也表態反對首都條款，還特地在高雄市開記者會強調，「3％首都稅在最後版本希望不要出現，也應該不會出現」。

蔣萬安日前被媒體問及此事稱，「須要回歸到理性的溝通、專業的討論」。

據了解，蔣萬安近日派財政官員與國民黨智庫、立法院溝通財劃法，蔣萬安私下態度是對首都條款不堅持，但蔣萬安反對國民黨原版本裡的「人口分配比例67%」，如此對台北市不公平；但要求台北藍委全力守住「營利事業額30%以上」留給地方。

由於財劃法下一步將進入朝野協商，屆時還會觸碰到垂直與水平分配問題。國民黨財政召委陳玉珍對此表示，「我們會做到公平，各地方政府意見都會充分考量」，地方若在財政上有特別努力，應該要給予支持。

至於民進黨立委賴瑞隆日前指控藍營抹黑，他提出「財劃法」修法版本，要求增加產業空污合理比例，竟然都完全未討論。對此，王鴻薇表示，那賴瑞隆應該來支持台中市長盧秀燕所說的「碳費留地方」，讓碳費留在地方用於改善污染、環境建設等，不是什麼都在財劃法上討論。