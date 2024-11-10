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財劃法明確認議事錄又大戰？ 綠營有人想擋有人想協商

聯合報／ 記者張睿廷黃婉婷／台北即時報導
立法院財政委員會明天會議將進行「確認議事錄」，藍綠陣營動靜備受關注。圖／聯合報系資料照
立法院財政委員會明天會議將進行「確認議事錄」，藍綠陣營動靜備受關注。圖／聯合報系資料照

立法院財政委員會６日在一片混亂中將財劃法部分條文修正草案送出委員會，明天開會先「確認議事錄」。民進黨立委私下表示，明天財委會綠委將甲動，有人想擋，有人想將主戰場放在朝野協商，尚無定論。

財委會上周由國民黨召委陳玉珍排案，一連3天議程都排定審查「財政收支劃分法部分條文修正草案」，結果朝野發生激烈衝突，陳玉珍在一片混亂中，宣布全案送出財政委員會，送院會前須先經朝野協商。

財委會明天由民進黨召委賴惠員擔任主席，原本排定議程是邀請行政院主計長、監察院審計長列席業務報告並備質詢，但在正式開會前，依議事程序須先確認上周議事錄。據悉，民進黨團財委會成員明天將甲動出席財委會會議，在正式開會前召開會前會討論戰術。有綠委私下主張透過冗長程序發言重申立場、表達譴責；但也有綠委認為應將朝野協商當成主戰場，如何做仍待明天會前會時決定。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨一切依循議事規則，絕對不會發生脫序、脫軌的行為，而財劃法最終還是要回到朝野協商場域，畢竟20幾個版本被丟包了10多個，沒有任何版本、條文被細緻討論，屆時必須要讓每個版本都有後續被審視的機會，這關乎5、6000億元中央與地方政府預算分配，茲事體大。

賴惠員說，上周財劃法審查程序有重大瑕疵，立法院是談法的地方，不能為所欲為，就看黨團怎麼研擬戰略。

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，確認議事錄是所有會議必要程序與流程，民進黨立委如使用小動作，癱瘓立法院財政委員會，只會導致所有議事過程僵住，毫無任何意義。民進黨團如果甲動，國民黨團也不排除甲動予以反制，為的就是要讓開會過程順利進行。不過在一切尚未確定之前，將以財政委員會的立委為主。

王鴻薇表示，總預算案在朝野溝通後，已經正式付委。民進黨團如果為了「確認議事錄」杯葛議事進行，將影響到預算審查。綠營要耍花招，最後倒楣的就是明年度預算審查。

國民黨 民進黨 財劃法

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