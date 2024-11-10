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台美全球環教計畫10週年 交流分享台灣經驗

中央社／ 台北10日電

環境部美國環保署自2014年共同推動國際環境夥伴計畫，今年共計19國參與，使台灣能與世界各國奠定深厚夥伴關係，交流汲取他國經驗，分享台灣環教成果，並深化各地環教工作。

環境部今天發布新聞稿表示，環境部與美國環保署共同發起「全球環境教育夥伴計畫（GEEP）」，4日至9日於美國賓夕法尼亞州匹茲堡市召開「2024年全球環境教育夥伴顧問團會議」，由環境部環境保護司簡任視察吳鈴筑率團前往美國，回顧這10年環境教育推動的成果。

吳鈴筑在會中表達並肯定美國環保署及國際合作夥伴這10年來的努力與貢獻，會議期間除加強維繫與各國顧問的關係外，更針對GEEP過去在環境教育的重要經驗進行檢討，以強化未來推動全球及各國的環境教育策略、探討全球生態系復育等環境議題，深化各地區的環境教育工作。

環境部指出，會議除環境部外，同行包括第3屆環保青年領袖「環境領袖獎」得主李若慈及「環境倡議獎」得主陳佳萱，以及教授張子超及Re-Think黃之揚共同創辦人擔任顧問與會。

總計這次與會專家顧問分別匯集來自奈及利亞、牙買加、紐西蘭、斯洛伐克、瓜地馬拉、英國（北愛爾蘭）、印度、澳洲、俄羅斯、肯亞、波札那、馬拉威、模里西斯、墨西哥、丹麥、奧地利、加拿大、美國以及台灣等。

環保署 環境部 美國

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