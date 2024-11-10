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林信義將率團赴秘魯APEC峰會 與各國元首互動狀況受矚

中央社／ 台北10日電

2024APEC年會本週在秘魯首都利馬登場，代表總統賴清德出席峰會的領袖代表林信義將於12日啟程。在台灣半導體供應鏈躍居全球戰略中心之際，以豐厚產業背景實力與在公私部門卓越的歷練，林信義睽違19年後再度代表台灣出席會議，與包括中國國家主席習近平在內的APEC經濟體元首互動狀況，引發外界高度關注。

祕魯擔任2024亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，年會將在10日至16日於首都利馬舉行，總統府資政林信義將代表賴總統出席今年祕魯APEC經濟領袖會議，總統並交付林信義3項任務，盼有效提升台灣能見度及重要性。

近年台灣半導體實力有目共睹，各國爭相邀請台積電前往投資，總統府資政林信義出身企業經理人，先後擔任經濟部長、行政院副院長等要職，現為總統府資政兼行政院經濟發展委員會顧問，在公私舞台皆發揮長才，此次擔任APEC領袖代表，足以彰顯台灣在全球供應鏈戰略性地位。

曾與林信義共事多年的資深退休官員分享，來自民間企業的林信義英、日文俱佳，過去與外國客戶特別是日本專家溝通無礙，長期累積的學識暨經驗，使他不僅成為一位真正的產業專家，在論述國內、外經濟問題時，都能深入淺出、掌握關鍵的要點，並提出有效解決之道。

今年秘魯APEC主題為「賦權、包容、成長」（Empower. Include. Grow.），三大政策優先領域包括「以貿易及投資促進包容且互連之成長」、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」，以及「永續成長促進韌性發展」等。

林信義在APEC代表團行前記者會表示，他將向各國表達台灣願意為亞太和平穩定發展作出貢獻，展現作為國際社會中良善、可信賴、負責任的成員，為台灣爭取更多國際友人支持。

林信義曾三度參與APEC，2005年以領袖代表身分出席韓國釜山APEC經濟領袖會議時，在會場與時任中國國家主席胡錦濤握手寒暄，雙方低語交談5秒鐘的畫面搏取各國媒體版面，此次他與包括習近平在內的APEC經濟體領袖交流情況，將格外受矚目。

APEC 林信義 經濟發展

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