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違法揭露檢舉人身分 監察院促彰化縣政府檢討改進

中央社／ 台北10日電

監委田秋堇今天說，彰化縣政府受理彰化環保聯盟檢舉農地違章工廠案件，卻違法揭露檢舉人身分，監察院要求彰化縣政府改進；檢舉人身分應保密的相關規定欠缺明確性，農業部、內政部也應檢討。

監察委員田秋堇、紀惠容及蔡崇義透過新聞稿表示，彰化縣政府受理「彰化環保聯盟」檢舉農地違章工廠案件，未依行政程序法、行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點，以及「彰化縣政府處理上級機關交付列管及人民陳情案件作業要點」等規定，對檢舉人身分予以保密，確有違失。

監委說，考量彰化縣政府在本案立案調查後，在兩週後就提出避免違法揭露檢舉人身分的改進作法，值得肯定；但為確實避免違法揭露檢舉人身分，保障檢舉人權益，調查意見要求彰化縣政府研議，將改進作法明文規範。

監委指出，彰化縣政府受理陳情案，認為環保聯盟身分無保密必要的理由，是因彰化縣環保聯盟屬社團法人，非自然人，因此非屬個人資料保護法適用範疇、該環保聯盟來函未載明其身分須保密、為讓彰化縣環保聯盟知悉違規案件處理進度，因此彰化縣政府在通知土地所有權人陳述意見或裁罰時，副知彰化縣環保聯盟。

監委表示，對於彰化縣政府所持理由，經諮詢專家學者後，都認為個人資料保護法保護的對象為自然人，不包括法人，但本案與個人資料保護法無關。而行政程序法、違章建築處理辦法、「農業用地違規使用檢舉獎勵辦法」等規定，所稱「人民」、「檢舉人」，從法律目的性解釋來看，應包括法人。

監委說，本案彰化縣政府顯然應有保密義務，因為如果檢舉人不論是自然人或是法人，檢舉人的身分不予保密的話，便會造成檢舉人事後被騷擾或被報復，而可能影響到法律的正當執行與公共利益，在這種情況下，很難認為沒有保密的必要。

調查意見指出，「違章建築處理辦法」及「農業用地違規使用檢舉獎勵辦法」中，關於檢舉人身分應予保密的規定欠缺明確性，導致是否適用於檢舉人為法人時，易生疑義或歧異。監委要求農業部、內政部檢討，明確相關規定，使檢舉人勇於檢舉，遏止違法行為。

監委表示，內政部宜持續對地方機關宣導有關檢舉人身分保密的相關規範，並強調檢舉人無論是自然人或法人，其身分依法都應予以保密：另以本案為例，說明避免違法揭露檢舉人身分的改進作法，避免類案再度發生。

監察院內政及族群委員會4日通過田秋堇、紀惠容及蔡崇義所提調查報告指出，民間檢舉是協助執法的重要力量，為避免寒蟬效應，使檢舉人勇於檢舉，檢舉人不論是自然人或是法人，身分都有保密必要，本案凸顯對法人檢舉人身分保密，仍有檢討改進空間。

法人 田秋堇

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