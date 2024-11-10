內政部：95年次役男 11月底前應完成線上兵籍調查

內政部今天說，民國95年次役男的兵籍調查網路申報已於10月9日受理申請，役男接獲戶籍地鄉鎮巿區公所通知辦理兵籍調查時，務必在11月30日前到內政部役政司「兵籍調查線上申報系統」申報。

內政部透過新聞稿表示，徵兵及齡男子兵籍調查，役男除可採用親自、委託代理人前往指定地點、臨櫃、傳真、郵寄或電子郵件等方式，完成兵籍調查外，為提供簡政便民服務，從民國104年10月起推動網路申報兵籍調查。

內政部說，役男可利用網路隨時隨地申報兵籍資料，在內政部及役政單位宣導下，線上申報人數逐年增加，已成為兵籍調查作業主要申報方式，每年約可嘉惠10萬餘名役男。

內政部指出，目前除可線上申請及查詢兵籍調查資訊外，有關役男體檢、短期出境、優先入營、延緩入營等徵兵作業資訊，都可到內政部役政司全球資訊網線上申請及查詢。