新聞眼／坦然面對檢驗 人事案別再惡鬥

總預算朝野僵局才剛落幕，立院下一戰場三項人事案審查緊接登場。本屆立法院組成以來，執政黨屢屢在重大議題與在野黨針鋒相對，從第一會期國會改革法案到本會期總預算案，在在凸顯出「綠色鬥雞」本性。人事同意權攸關憲政穩定性，賴政府應坦然面對公開檢驗，並接受審查結果，勿再挑起對立。

立院將排審ＮＣＣ、考試院、大法官等三項人事案，可從兩層面討論。執政黨首先要做到的是「爭議人選坦然接受檢驗」，三項人事案中，不乏高度爭議人選，其中又以ＮＣＣ主委提名翁柏宗、司法院副院長提名姚立明，最受質疑。

ＮＣＣ過去幾年被戲稱為「髒兮兮」，翁柏宗正是以副主委身分參與甚深；姚立明政治涉獵比法律深，單憑賴清德競選總部主委經歷，就要問鼎司法院副院長。到了國會審查階段，兩人當然有義務說清楚，自己除被酬庸外，何德何能擔綱獨立機關高位，若再把在野黨合理質疑簡化為抹黑，恐難說服社會。

第二個層面為「應接受審查結果」。既然名單有高度爭議人選，綠營在國會又居少數，意味著極可能會有被提名人落馬，民進黨先前在國會改革法案已示範了「全面對抗、不接受結果」做法，造成社會極大對立，切勿在人事案審查再度上演，如賴總統在國會改革法案時期的「逗鳥說」，語帶威脅要召喚「青鳥」再上街，更是大可不必。

民主兩字，是全民作主，而非民進黨作主；民進黨過去在立院居多數時期全面輾壓，如今換位置腦袋卻換不過來，居少數席次卻仍想全面掌握立法院，徒增國會衝突。三項人事審查案將再給賴政府一次尊重國會機會，否則「信賴」變「耍賴」，傷及的還是執政黨聲望。