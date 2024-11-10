大法官被提名人 未依循慣例拜訪朝野黨團

賴清德總統提名七位大法官，總統府秘書長潘孟安日前率被提名人拜會立法院長韓國瑜，迄今卻未循例拜訪朝野黨團。國民黨立委表示，凸顯賴政府傲慢，更是向立院下戰帖；民眾黨立委說，對沒有誠意的被提名人沒有期待，未來將嚴審人事案。

國民黨立委賴士葆說，大法官被提名人至今還沒有來拜會，賴政府視立法院的同意權如無物，不承認少數執政。立委李彥秀說，總統府秘書長潘孟安陪同被提名人拜會韓國瑜時表示，「會擇期來拜會其他黨團」。但三星期過去，完全看不到總統府的善意與被提名人的誠意，不禁讓人懷疑，明知道立院會嚴格審查，賴總統執意提名高爭議名單，根本是虛晃一招，將大法官被提名人作為人質，向立法院下戰帖。

民眾黨團九月函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，七位被提名人隨後聯合聲明，待立法院審查時程定案再依法答復，至今未繳交。立委張啓楷說，被提名人連填問卷都不願意，更遑論黨團拜會；沒誠意的拜會跟「和解飯」一樣表面，民眾黨會更嚴審人事案。

蔡英文執政時，二○一九年六月，時任總統府秘書長陳菊率四位大法官被提名人拜會朝野黨團。去年六月，時任總統府秘書長林佳龍也曾陪同四位大法官被提名人，拜會朝野黨團。