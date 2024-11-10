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大法官被提名人 未依循慣例拜訪朝野黨團

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋周佑政／台北報導
總統府秘書長潘孟安10月15日率大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
總統府秘書長潘孟安10月15日率大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提名七位大法官總統府秘書長潘孟安日前率被提名人拜會立法院長韓國瑜，迄今卻未循例拜訪朝野黨團。國民黨立委表示，凸顯賴政府傲慢，更是向立院下戰帖；民眾黨立委說，對沒有誠意的被提名人沒有期待，未來將嚴審人事案。

國民黨立委賴士葆說，大法官被提名人至今還沒有來拜會，賴政府視立法院的同意權如無物，不承認少數執政。立委李彥秀說，總統府秘書長潘孟安陪同被提名人拜會韓國瑜時表示，「會擇期來拜會其他黨團」。但三星期過去，完全看不到總統府的善意與被提名人的誠意，不禁讓人懷疑，明知道立院會嚴格審查，賴總統執意提名高爭議名單，根本是虛晃一招，將大法官被提名人作為人質，向立法院下戰帖。

民眾黨團九月函請司法院正、副院長及大法官被提名人填答問卷調查表，七位被提名人隨後聯合聲明，待立法院審查時程定案再依法答復，至今未繳交。立委張啓楷說，被提名人連填問卷都不願意，更遑論黨團拜會；沒誠意的拜會跟「和解飯」一樣表面，民眾黨會更嚴審人事案。

蔡英文執政時，二○一九年六月，時任總統府秘書長陳菊率四位大法官被提名人拜會朝野黨團。去年六月，時任總統府秘書長林佳龍也曾陪同四位大法官被提名人，拜會朝野黨團。

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