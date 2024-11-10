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綠營也傳NCC委員名單 刷掉蔡人馬 換上賴家軍？

聯合報／ 記者蔡晉宇王千豪張曼蘋／台北報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

考試委員、大法官、ＮＣＣ委員等三項人事案將在立院闖關，對於ＮＣＣ被提名人，在野早喊出要嚴審，甚至投票封殺部分人選。由於四位ＮＣＣ被提名人是前朝蔡政府提名，連綠營近期都傳出，ＮＣＣ名單若被封殺，對賴政府可能不算最糟狀況，正好讓賴清德總統名正言順地重新提名四位「賴家軍」，重新闖關。

對於三項人事案的審查，國民黨團書記長林思銘表示，只要民進黨團提出的審查程序合法，時程也合理的話，大家就依照協商結論往前走，進入實質審查程序。國民黨團首席副書記長王鴻薇也說，保持開放態度，不會擋人事案審查。民眾黨立院黨團則主張先審考試院，再來才是ＮＣＣ及大法官。

在野黨顧及朝野協商在即，話講得保守，但早在ＮＣＣ名單送入立法院時，在野黨就批評，四位被提名人過去的表現中，顯示出偏向執政黨，根本是綠營側翼，將反對到底。

民眾黨立委黃珊珊曾表示，現在的政府想借刀殺人，ＮＣＣ委員被提名人不是賴政府的人，所以最好被立法院退回，再提自己的人。綠營人士透露，黃珊珊這番言論，隨著國營事業大洗牌，近期在綠營再度引起討論。

綠營人士指出，賴清德愛用「信賴人馬」已從部會首長延伸到國營事業，唯獨ＮＣＣ委員是前朝提名，因礙於這是行政院前院長陳建仁決策，背後更是前總統蔡英文屬意，並無撤換空間，但若該名單被在野黨封殺，那重新提名人選，自然水到渠成。

藍營人士說，此討論非空穴來風，過去卓揆在立院備詢時多次被問及，願不願意為四位蔡政府提名的ＮＣＣ委員背書。卓揆始終模糊回答，「已確認過四位被提名人意願，和過去沒明確不同，傾向照原案進行，請立法院進行相關程序」。連一句「我願意背書」始終沒說出口，已透露出賴政府想法。

大法官 立法院 賴清德

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