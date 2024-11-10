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藍白拚落實刪延任條款 NCC恐剩3委員陷停擺

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇張曼蘋／台北報導
翁柏宗擔任NCC代理主委引發爭議，藍白決定最遲將在周五三讀通過修正草案，落實刪除委員延任條款。圖為翁柏宗在立法院備詢。本報資料照片
翁柏宗擔任NCC代理主委引發爭議，藍白決定最遲將在周五三讀通過修正草案，落實刪除委員延任條款。圖為翁柏宗在立法院備詢。本報資料照片

針對國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事同意權，立法院朝野黨團將於周二協商審查時程，但在野黨團已經決定，最遲於周五的立法院會三讀通過ＮＣＣ組織法修正草案，落實刪除ＮＣＣ委員延任萬年的條款，屆時將只剩三名ＮＣＣ委員，運作將會陷入停擺，直到立法院通過新的人事案為止。

立院上會期三讀通過ＮＣＣ組織法修正案，刪除「原任委員得於新任委員出缺或提名任命未得立法院同意時可延任」的規定，但行政院逕自解讀新法施行日期由行政院以命令定之，並在七月卅日去函ＮＣＣ，讓翁柏宗延任並代理主委至今。為反制行政院另闢巧門，民眾黨團、國民黨立委翁曉玲再提ＮＣＣ組織法修正案，將實施時間改成「自修正公布日施行」。

立法院長韓國瑜周二將召集朝野協商司法院大法官、考試院考試委員、ＮＣＣ委員三項人事案，以及「ＮＣＣ組織法第十六條修正草案」。立院國民黨團書記長林思銘受訪表示，由於ＮＣＣ組織法修正草案已過一個月協商冷凍期，不排除周二院會就可處理，最快周二可三讀。

民眾黨團總召黃國昌受訪時指出，ＮＣＣ組織法本來就該盡早處理，民眾黨團尊重韓國瑜裁示，所以上周五才沒處理，「周五（十五日）一定要完成二、三讀」。

因此，只要此案在周五三讀，待立院送總統及行政院，若行政院未提覆議下，總統應於收到後十日內公布實施，翁柏宗代理主委就要下台。

立法院職權行使法攸關人事同意權審查程序並未被宣判違憲，依法自交付審查之日起，不得少於一個月，且應於審查過程中舉行公聽會，並於院會表決十日前，擬具審查報告。此外，被提名人有數人者答詢，應分別為之。儘管ＮＣＣ人事案已於七月十二日交付委員會審查，但委員會尚未排案。

三項人事同意權案，立院要在周二才進行協商，民進黨團主張，ＮＣＣ、考試院、大法官三大人事案要一併接續處理。綠營黨團人士評估，就算ＮＣＣ人事案單獨抽出、優先處理，時程上恐也趕不上藍營力推三讀「翁柏宗」條款的速度，ＮＣＣ恐再度出現主委空缺情況，屆時ＮＣＣ只剩未達委員總額半數的三名委員，將無法召開委員會議並作成決議。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，ＮＣＣ委員被提名人是否適任值得討論，但不應讓獨立機關沒辦法運作。

NCC 立法院 立法院職權行使法 行政院 韓國瑜

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