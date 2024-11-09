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台鹽綠能弊案一拖3年有黑幕？經濟部、台鹽澄清稿連發

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台鹽綠能公司2017年成立，總部在台南市歸仁區。本報資料照片
台鹽綠能公司2017年成立，總部在台南市歸仁區。本報資料照片

民眾黨立委黃國昌緊咬台鹽綠能弊案不放，摧動經濟部指示台鹽，將前任董事長陳啟昱違法事證移送檢調並提告，檢調日前終於向法院聲請羈押，但5名被告的聲押案均遭台南地院駁回，檢方抗告成立，羈押庭卻因康芮颱風來襲而延期，結果主嫌陳啟昱失蹤，台南地檢對陳啟昱發布通緝。

陳啟昱落跑，拒絕面對司法，幾乎坐實畏罪潛逃的質疑，媒體爆料此案黑幕重重，涉嫌淘空台鹽綠能一案已拖延3年才辦，是因為母公司台鹽跟大股東經濟部國營會想掩蓋此案，以免受牽連。

經濟部國營司9日下午先發布新聞稿，強調已多次要求台鹽公股對可能有違法造成公司損失之情事，均應主動清查並追究損失。

台鹽9日晚間也發布新聞稿表示，早已在大股東經濟部督導下啟動調查，於112年及113年陸續將前任高層違法疑慮資料移送檢調，並已提告前任經理人，絕無壓案拖延，媒體報導絕非事實。

經濟部從國營司到台鹽都強調2年期間已4次主動將相關違法事證提送檢調偵辦，台南檢調為何拖到現在才辦案，以及台南地院為何縱放有重大犯罪嫌疑的陳啟昱？監察委員王美玉、葉大華已申請自動調查檢方與法院有無失職，但台南地檢認為監委干擾辦案，表示全力偵辦不法案件，期盼給檢察官不受干擾的辦案空間。

根據黃國昌數次爆料台鹽綠能弊案內容，全案主嫌似乎就是陳啟昱，且涉案人員層級最高的也是陳啟昱，如今陳啟昱在司法機關各種巧合的失誤下失聯，也難怪監委要啟動調查。

台南 陳啟昱

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