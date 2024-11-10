國民黨青年團訪星 與學界交流美選後國際局勢

中央社／ 新加坡9日專電

國民黨青年團近日參訪新加坡，國民黨表示，期間透過與學界交流，訪團討論了新加坡發展脈絡與美國前總統川普重掌白宮後可能帶來的國際局勢變化等議題。

國民黨青年團6日至10日參訪新加坡，國民黨今天發布新聞稿表示，訪團至南洋理工大學（NTU）與學者座談，探討新加坡的發展脈絡與國際局勢變化。此行也安排參訪同德書報社，走訪新創基地等行程。

國民黨發言人楊智伃表示，參訪新加坡建屋發展局（HDB）過程中，訪團一行對80%新加坡國民居住在政府組屋中十分驚豔，新加坡透過都市規劃、居住補貼，讓國民普遍能低負擔的入住、購買社宅，也於參觀社宅預售屋的過程中與許多當地民眾體驗賞屋，探討兩國社會住宅制度異同；同時於參訪期間，也針對能源議題多有討論。

楊智伃指出，美選甫告一段落，國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正展開赴美訪問行程；新加坡訪團也前往南洋理工大學與社會科學院院長、國際關係專家廖振揚討論未來國際局勢。雙方討論到台灣在半導體供應鏈的關鍵影響力，認為從現實角度而言，無論美選結果為何，台灣未來都應密切關注川普政府與中國各方政策走向，保持順暢溝通，如此才能維護台海和平穩定，確保台灣的安全與發展。

國民黨表示，此次參訪團成員包含楊智伃、副發言人鄧凱勛、康晉瑜、青年團總團長黃騰憲、青年團幹部以及遴選年輕學子共20人。

國民黨主席朱立倫日前透過臉書（facebook）表示，強化青年交流是國民黨重要工作，這次年輕的青年團、年輕幹部出發到新加坡，展開5天參訪計畫與新加坡人民行動黨交流。非常謝謝新加坡人民行動黨安排重要參訪，讓年輕學子有機會學習、相互交流。

國民黨 新加坡 青年

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