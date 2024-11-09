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原多安排退將…傳將接欣欣百貨董座 高嘉瑜：我家原本也是開百貨行

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傳將接任欣欣百貨董座 高嘉瑜：我家原本也是開百貨行

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片

民進黨前立委高嘉瑜傳出有望接任退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董事長。高嘉瑜今天表示，目前完全沒有收到相關訊息，一切尊重退輔會遴選程序。欣欣百貨畢竟歷史悠久，若有一些年輕氣象也是好事，「我家原本就是開百貨行，我們家永欣百貨行也是很棒的百貨。」

退輔會持有欣欣大眾百貨公司49%持股，民股則為51%，過去董事長丶總經理人選大多安排退役將領出任，有固定的任期制度。退輔會表示，欣欣大眾市場股份有限公司董事長一職，現輔導會推薦之尤志煌擔任董事長，任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選遴選作業。

高嘉瑜指出，一切尊重退輔會的遴選程序，明年2月董事長才會卸任，還有4個月，大家不用替她這麼緊張，她也會繼續加油。對於是否有意願出任欣欣百貨董座？高嘉瑜說，當然希望能夠有一個可以發揮，讓大家看到自己努力的地方，無論什麼位置，都會全力以赴。

高嘉瑜表示，欣欣百貨是歷史悠久的百貨公司，如果能有一些年輕氣象讓大家覺得耳目一新，也是一件好事，無論是誰，相信都會期待欣欣煥然一新。她家原本就是開百貨行，家裡的永欣百貨行也是很棒的百貨。

退輔會 高嘉瑜

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