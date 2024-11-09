國民黨拜會新加坡人民行動黨 交流治理經驗與政策

KMT Studio青年團昨與新加坡人民行動黨青年團、西北區市長任梓銘交流，建立跨國的政黨關係。訪團一行人也至南洋理工大學與學者座談，探討新加坡發展脈絡與美國總統當選人川普上任後可能帶來的國際局勢變化。

國民黨發言人楊智伃表示，黨主席朱立倫十分重視社會住宅相關政策，期待台灣落實居住正義。參訪新加坡建屋發展局（HDB）過程中，訪團一行對80％新加坡國民居住在政府組屋中十分驚艷，其透過都市規劃、居住補貼，讓國民普遍能低負擔的入住、購買社宅，也於參觀社宅預售屋的過程中與許多當地民眾體驗賞屋，深度探討兩國社會住宅制度異同。

楊智伃強調，KMT Studio召集人、立委葛如鈞認為政黨外交亦應青年世代開始深耕，因此訪團一行也與新加坡人民行動黨青年團以及西北區市長任梓銘交流，雙方從如何鼓勵青年公共參與，到青年心理健康議題，無話不談。

楊智伃指出，任梓銘過去多次訪台，與國民黨建立起深厚的友誼基礎，當與市長聊到地方選舉文化，如走訪傳統社區、參加喜宴辦桌等共同記憶，引發台灣青年共鳴、討論熱烈，也歡笑聲不斷。

楊智伃表示，美選甫告一段落，國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正即展開赴美訪問行程；新加坡訪團也把握前往南洋理工大學的機會，向社會科學院院長、國際關係專家廖振揚教授請益未來國際局勢。

楊智伃說，雙方討論到台灣在半導體供應鏈的關鍵影響力，認為從現實角度而言，無論美選結果為何，台灣未來都應密切關注川普政府與中國大陸各方政策走向，保持順暢溝通，如此才能維護台海和平穩定，確保台灣的安全與發展，而這也與朱主席兼顧對話（Dialogue）、國防（Defense）的「2D戰略」、「親美、友日、和陸」的一貫主張不謀而合。

此次參訪團中成員包含，國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、康晉瑜、青年團總團長黃騰憲、青年團幹部以及優秀遴選之年輕學子共20人。