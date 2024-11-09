藍白拚最遲15日落實刪延任條款 NCC恐面臨停擺

在野黨將NCC組織法修正案排入立法院會議程，力求落實刪除NCC委員延任條款，由於議案已過協商冷凍期，藍白喊出不排除最快12日、最遲15日處理。一旦三讀通過，NCC將只剩3位委員，恐運作停擺。

立法院7月中旬三讀通過國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正案，刪除延任規定，避免委員延任。但因三讀通過的組織法修正案還沒正式施行，因此尚未受限，行政院指定NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任，並代理主委職務。

不過，行政院的舉動引發在野黨立委不滿，紛紛再提出NCC組織法修正案，將現行條文中「本法施行日期，由行政院以命令定之」的文字刪除，改成自公布日施行。

民眾黨團昨天提案，將NCC組織法修正草案列入立法院會議程。立法院長韓國瑜主持院會議事時裁示，NCC組織法與考試委員人事同意權審查日程都尚待協商、協商後再行處理。

國民黨團書記長林思銘受訪表示，原本是希望昨天朝野協商後就處理NCC組織法，但民進黨團表達希望韓國瑜再協商一次，因此昨天仍未三讀修正。由於議案已過1個月協商冷凍期，不排除12日就可處理，最快下週二可三讀。

至於考試委員人事同意權，林思銘回應，這部分就待12日協商敲定期程，並開始展開審查。

民眾黨團總召黃國昌受訪時指出，NCC組織法本來就該盡早處理，民眾黨團尊重韓國瑜裁示，所以昨天才沒處理，「下週五（15日）一定要完成二、三讀」。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪強調，雖然NCC組織法草案已經過了協商冷凍期，但不能跳過韓國瑜召集的朝野協商，否則若議案都不協商，直接交付表決，將會是負面的議事慣例。

談及刪除延任條款後NCC可能面臨空轉，吳思瑤表示，NCC委員被提名是否適任值得討論，但不應讓獨立機關沒辦法運作，這是執政團隊最在乎的。