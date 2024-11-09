「與江啟臣合作如川普和范斯」韓國瑜發言引聯想 藍委這樣看
立法院長韓國瑜昨日表示，他和立法院副院長江啟臣合作，就像美國總統當選人川普、副總統當選人范斯一樣，引發外界遐想。國民黨立委王鴻薇今日表示，韓國瑜常金句連發，但韓是強調他是強調與江啟臣合作無間。
韓國瑜昨日出席江啟臣領銜舉辦的「啟思國際高峰論壇—美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」。韓表示，他跟江啟臣合作，就像將來川普跟范斯合作。
王鴻薇說，韓國瑜經常金句連發，也是要跟外界說，他和江啟臣之間有互信且合作無間。韓國瑜在民間人氣高，會給外界很多想像。
王鴻薇也說，基於過去的慘痛經驗，在國民黨內，不管是黨主席選舉或是2028，即便黨內或有良性競爭，大家一定要一致對外，這點是非常有信心的。
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