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「與江啟臣合作如川普和范斯」韓國瑜發言引聯想 藍委這樣看

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
啟思民本基金會昨日舉行國際高峰論壇討論美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係，立法院長韓國瑜（右）與副院長江啟臣（左）出席會議。記者潘俊宏／攝影
啟思民本基金會昨日舉行國際高峰論壇討論美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係，立法院長韓國瑜（右）與副院長江啟臣（左）出席會議。記者潘俊宏／攝影

立法院長韓國瑜昨日表示，他和立法院副院長江啟臣合作，就像美國總統當選人川普、副總統當選人范斯一樣，引發外界遐想。國民黨立委王鴻薇今日表示，韓國瑜常金句連發，但韓是強調他是強調與江啟臣合作無間。

韓國瑜昨日出席江啟臣領銜舉辦的「啟思國際高峰論壇—美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」。韓表示，他跟江啟臣合作，就像將來川普跟范斯合作。

王鴻薇說，韓國瑜經常金句連發，也是要跟外界說，他和江啟臣之間有互信且合作無間。韓國瑜在民間人氣高，會給外界很多想像。

王鴻薇也說，基於過去的慘痛經驗，在國民黨內，不管是黨主席選舉或是2028，即便黨內或有良性競爭，大家一定要一致對外，這點是非常有信心的。

川普 江啟臣 王鴻薇 范斯 韓國瑜

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