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賴、卓先後視察宜蘭布局2026？ 執政資源挹注 藍：確實是場硬仗

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
賴清德總統（右）、行政院長卓榮泰（左）接連到訪宜蘭，外界視為布局2026，綠營地方人士認為不宜過度解讀。本報資料照
賴清德總統（右）、行政院長卓榮泰（左）接連到訪宜蘭，外界視為布局2026，綠營地方人士認為不宜過度解讀。本報資料照

賴清德總統上周六赴宜蘭視察災後損害，行政院長卓榮泰今天也到宜蘭視察建設工程，2周內府、院首腦接連造訪，外界認為布局2026動作明顯。地方人士不諱言，總統與閣揆視察的都是地方爭取已久的重大工程。藍營人士更認為，綠營大咖連續視察政績，在執政資源大力挹注下，2026「確實會是一場硬仗」。

卓榮泰今天赴宜蘭接連視察國立陽明交通大學附設醫院蘭陽校區二期擴建工程、國道5號銜接蘇花改工程，表示未來台灣分成6大區域治理，北北基重視科技產業，花東偏向觀光慢活，他已決定宜蘭要「左右逢源」，既發展科技產業，也推動觀光經濟。

2024大選落幕時，綠營負責操盤宜蘭選務的現任政務委員陳金德就宣言，下一個目標是2026奪回宜蘭。觀諸今年綠營動向，賴清德總統到訪宜蘭3次、副總統蕭美琴1次、卓榮泰1次、行政院副院長鄭麗君1次，被視為2026熱門人選的陳金德也公開視察數次。

宜蘭被視為綠營積極要奪回執政的目標，賴清德總統、卓揆接連兩個周末陸續到宜蘭視察，更引發關注。不過，綠營地方人士說，賴、卓連續兩周訪視宜蘭被過度解讀，幾次下鄉都沒有安排地方座談或閉門會議，目的相對單純。

綠營地方人士坦言，將這些視察看成「布局2026」，有些過度解讀。以卓揆的行程為例，這幾天才通知地方黨部，許多縣議員或鄉鎮市代表早已排定其他行程，出席者不多；賴、卓數次來訪，未與地方人士開座談會，或和縣黨部開閉門會議，「就是單純地視察工程進度。」

綠營人士指出，賴、卓視察的工程，都是地方爭取已久、中央也核定一段時間的重大工程，與2026的選舉較無直接關聯；不可諱言，這些政績必然對2026綠營候選人有所助益，不過目前「誰出戰2026」還是未定之天，陳金德、冬山鄉長林峻輔等人都有希望，會幫到誰不好說。

藍營人士則認為，綠營大咖連續視察政績，當然是要提前力拱2026的出戰人選，在執政資源大力挹注下，「確實會是一場硬仗」；另一方面，地方選舉不同全國選舉，地方資源仍是重中之重，藍營無須怯戰，黨內也相信年底縣長林姿妙將獲判無罪，屆時會成為2026的一股助力。

至於外界關心的「藍白合」，藍營人士表示，目前機會不高，「如果2026由陳琬惠代表藍營，基層選舉要怎麼辦？」藍營2026將派誰出戰也尚未明朗，待年底林姿妙案判決，林的女兒林羿伶若獲無罪，高機率接任縣黨部主委，到時候才會有更清楚的方向。

行政院長卓榮泰（前排中）今天赴宜蘭視察重大工程。記者陳敬丰／攝影
行政院長卓榮泰（前排中）今天赴宜蘭視察重大工程。記者陳敬丰／攝影
賴清德總統（前排左二）上周六赴宜蘭視察，關心颱風後宜蘭災情。本報資料照
賴清德總統（前排左二）上周六赴宜蘭視察，關心颱風後宜蘭災情。本報資料照

卓榮泰 宜蘭 賴清德

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