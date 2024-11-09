人事案延宕 NCC低能運轉 大法官減半荷量大

NCC委員人事案、考試委員人事案、大法官人事案等延宕中，因舊任人事已屆滿卸任，不免生運作困難疑慮。NCC方面表示，目前可維持低能運轉，但由於現任委員專業背景多以電信、法律為主，涉及廣電等重要政策及法令，乃至處分案難以完整討論，盼立法院盡速通過人事案。

立法院長韓國瑜下周二將就NCC委員、考試委員、大法官等人事案，召開朝野協商。僵持已久的人事案或有轉機。

針對NCC人事受阻，NCC發言人、主秘黃文哲表示，以目前組織法規定，4位委員運作並沒有問題，但委員背景以電信、法律為主，缺乏廣電專業背景委員，以致若有涉及廣電重要法令修正或違規處理案件，委員會議不易形成共識，案件只能擱置，對於NCC功能完整度仍有不足，屬於基本業務的低能運轉狀態。

考試院目前採權宜措施，因應後續考試舉辦事宜，但重大議案不可處理，且期間所做決議，要於第14屆就任時追認。考試院秘書長劉建忻說，尊重立法院的協商結論，若有順利推動，後續考試事宜都能及時處理。

保訓會前委員桂宏誠說，即使有權宜措施，仍會有問題，考試院的部會首長雖是考試院會成員之一，但他們是總統任命，不具備獨立行使職權的憲法地位，權宜措施是不得已。考試委員人事案若持續延宕，恐會影響明年考試舉辦，由考選部、銓敘部、保訓會等3部會首長決定聘誰當典試委員長，有些不倫不類，且有責任歸屬問題。

司法院正、副院長及大法官懸缺，賴清德總統本月初核定由大法官謝銘洋代理院長一職。司法院說，代理院長上任後已會見業務主管，掌握熟悉司法行政事務，全力維持司法院、憲法法庭正常運作，並持續推動已函請立法院審議的法案及既定政策，至於副秘書長等相關人事案，將視業務需要適時調整。

憲法法庭指出，依憲法訴訟法規定，大法官依現有總額為8人，仍可正常運作，上周已經行政會議重新組成審查庭，接下來會按照往例每周三、四、五開會討論、評議。憲法法庭本月4日公告審查庭由5個減為3個，現任8名大法官除得承接7名卸任大法官的舊案外，還得接受相較過去近兩倍的新案，憲法法庭坦言大法官人力幾乎減半，確實案件負荷量大。