影／世界上有兩種苦 苦瓜苦外...韓國瑜今說出另一種苦

立法院長韓國瑜今主持彰化縣2024東亞藝術交流展開幕時表示，從熱鬧立法院的人與人高強度碰撞、攻防來到藝術展心靈之旅，對他彌足珍貴。韓國瑜引用擔任高雄市長期間年輕藝術家成功案例，期勉不停創新導入新元素，會讓人有驚艷的成績與效果。

韓國瑜動見觀瞻，與彰化縣長王惠美等人共同主持開幕典禮並未多說其他事，藝術家導覽參觀作品時，韓國瑜專心聆聽時而點頭也不多言，只在開幕典禮致詞有完整表述。

「世界上有兩種苦，一種苦瓜苦，立法院政黨協商更辛苦。」韓國瑜說，從熱鬧立法院的人與人高強度碰撞、攻防來到藝術展心靈之旅，這個邀請對他來講彌足珍貴；藝術家追求的道路和政治家不一樣，政治家的道路非常熱鬧但不長久，藝術家追求的道路孤獨但是長久。

韓國瑜話鋒一轉，談到5年多前他擔任高雄市長任內，有一名高雄市年輕人在歐洲藝術展冠軍，他聽到的感覺就像屏東鄉下孩子拿到國際麵包冠軍，那個孩子叫做吳寶春，所以他找那名年輕人來問，年輕人說在歐洲碰撞10年，自知面對歐洲文藝復興的豐富藝術絕無勝算。

他繼續說，那名年輕人回台灣，把觀音、關公等宮廟門神拓印後設計拿去競賽，歐洲人沒看過，被門神的色彩和設計震撼，年輕人因此拿到冠軍。韓國瑜謙稱要用這個小小經驗提供藝術創作要不停創新，導入新元素，會讓人有驚艷的成績和效果。