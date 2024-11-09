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國民黨慶大會嘉市跑第一 綠營擬罷免藍立委？黃健庭：正面迎擊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，場面盛大熱鬧。記者魯永明／攝影
國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，場面盛大熱鬧。記者魯永明／攝影

國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，市長黃敏惠報告政績，批中央不挺嘉市發展，黨秘書長黃健庭對中央執政民進黨火力全開，轟綠油油大法官釋憲違憲，阻擋國會改革，「惡罷」基隆市長謝國樑不成，明年又要罷免藍立委，全黨會團結正面迎擊。

黃敏惠細數幸福城市政績，包括營利事業所得稅屢創新高，創造世代宜居、全齡共享城市，推動首期公辦都更等，她說，嘉市不缺計畫，缺中央支持鼓勵，她批中央至今未兌現全額負擔鐵路高架負擔額47億多元。

中央至今也未全額補助，興建連接嘉市與高鐵太保站之間的輕軌；中央不挺產業行銷研發中心的嘉創園區，連文化部管理的火車站附近嘉義文創園區也「靜悄悄」，不如對面的嘉市美術館熱鬧，呼籲黨員團結一致，向中央展現民意，要求重視嘉市，不被邊緣化。

黃健庭批民進黨「惡罷」基隆市長謝國樑不成，靠國民黨團結化解，如今為搶回國會多數，明年又要罷免藍立委，國民黨不怕，會正面迎擊，不排除也反制罷免綠立委，他痛批綠油油大法官配合賴清德釋憲阻擋國會改革，釋憲違憲，國會改革內容是賴清德、蔡英文過去主張，民進黨中央執政蠻橫、專制。

黨慶主題「攜手共創、陽光台灣」，黃健庭、黃敏惠、不分區立委林倩綺、前立委江義雄、市黨部主委蔡明顯、議會黨團書記長張秀華議員及300多名幹部、黨員參加，齊唱國歌、生日快樂歌、切蛋糕，表揚績優幹部及資深滿70、60、50、40、30年歲黨齡黨員，場面盛大熱鬧。

國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，場面盛大熱鬧。記者魯永明／攝影
國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，場面盛大熱鬧。記者魯永明／攝影
國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，場面盛大熱鬧。記者魯永明／攝影
國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，場面盛大熱鬧。記者魯永明／攝影
國民黨130周年黨嘉義市黨部跑第一，上午率先在鈺通飯店辦黨慶表揚大會，場面盛大熱鬧。記者魯永明／攝影
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